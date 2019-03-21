Özselek, “Mesleki sorunların çözümü için gayret ediyoruz”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesleki sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği’nin yeniden başkan adayı olarak açıkladığı Konya SMMM Odası’nın mevcut başkanı Seyit Faruk Özselek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dernek binasında meslektaşlarıyla her gün bir araya gelerek istişare toplantıları düzenlediklerini belirten Özselek, mesleki sorunların çözümü için uğraş verdiklerini kaydetti.

Özselek, "2016 yılında göreve geldikten sonra birinci hedefimiz tüm meslektaşlarımızı kucaklayarak ve stajyerlerimize sahip çıkıp bir arada tutabilmek, mesleki anlamda sorunları çözebilmekti ve bu hedefimize ulaştığımız kanaatindeyim. Mesleğimiz 1989 yılında yasalaştı, o günden bu güne 30 yıldır aynı yasalar var. Dolaysıyla eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var, meslektaşlarımızın beklentileri var. Bunların yerine getirilmesi amacıyla hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimize hem de kamuoyunda sorunlarımızı sürekli aktarıyoruz. Elimizden geldiği kadar sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

İstihdama da yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Özselek, "Meslektaşlarımız eleman yönünden ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Bizde buna biraz çözüm bulma adına İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezleriyle beraber üniversiteyi bitirmiş, bizim ilgi alanımıza giren mesleğimizle alakalı kardeşlerimizi odamızda eğiterek bunlara iş garantili kurslar düzenliyoruz. Kurslar bittikten sonra bu kardeşlerimizi işe yerleştiriyoruz. Bu anlamda hem okulu bitiren gençler işsiz kalmıyor, hem de meslektaşlarımız eleman bulma noktasında sıkıntı çekmiyor" diye konuştu.