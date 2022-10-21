Özrü kabahatinden büyük! Gülşen’den mahkemede zikzak çizen savunma

Şarkıcı Gülşen’in bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik, "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri gerekçesiyle, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu savunmasını yaptı.

Sanık Gülşen, "Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeki başka bir arkadaşım, aramızdaki bir şakalaşma niyetiyle 'seni imam taşısın' dedi. İmam ise aramızda bu lakapla tanınan Miraç Çelenk isimli bir arkadaşımız. Bu lakabın benim bildiğim özel bir anlamı yok. Sahne şovlarımızda sıklıkla şakalaştığım bir arkadaşımdı. Herkesin malum olduğu üzere şaka sonu 'kendisi' diye bitmektedir. Bunu söylerken ne bir 3. şahıs, ne sosyal bir sınıf ne de bir kesimi hedefledim. Bunu seyirciye dönüp söylemedim, tekrarlamadım, alkışlatmadım, altını çizmedim. Dolayısıyla suç teşkil eden bir tanım sergilemedim. Bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim. Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" dedi.

Öte yandan duruşma avukatların beyanları ile devam ediyor.