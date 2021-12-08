Öznur Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı Hasan Can Kaya değerlendirmesi! 'Bu da bir şey mi?'

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Kemalist Nihat Genç bile, Hasan Can Kaya'nın programlarındaki ahlaksızlıktan rahatsız olarak, "Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" dedi.

Genç'in bu mesajından sonra sosyal medyada gün boyu Hasan Can Kaya'nın ahlaksızlıkları tartışıldı.

Küçüker'den Kılıçdaroğlu hatırlatmalı cevap!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, tartışmaları Twitter hesabından değerlendirdi. "Hasan Can Kaya seyircilere küfrederek para kazanıyor diye polemik çıkmış." diyen Sirene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu da bir şey mi? Bu ülkede milletin meclisinde küfrederek, tehdit ederek ve hareket çekerek siyaset yapılıyor."