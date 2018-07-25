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Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık." dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:35
Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin

Çalık, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24  Haziran seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretlerine devam ettiklerini söyledi.

Seçimlerin hemen ardından vatandaşlara taahhüt ettikleri sözleri bir  bir yerine getirmeye devam ettiklerini kaydeden Öznur Çalık, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekillerinin yemininin ardından  yeni sistemde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Çalık, ülkenin geçmişten beri hükümet kurmak için yaşanılan zaman  kayıplarını ortadan kaldırdıklarını aktararak, "Bütün bakanlarımızın hikayelerine  baktığımızda, her biri kendi alanında başarı hikayeleri olan kişiler. İnanıyorum  ki onlar başarılarını Türkiye'nin başarısına dönüştürecekler. Etkin, hızlı,  güvenilir bir Türkiye için hizmetlere ve icraatlara imza atacaklar." diye  konuştu.

OHAL'in seçimlerden sonra kaldırılacağını söylediklerini ve bunu  gerçekleştirdiklerini dile getiren Öznur Çalık, şöyle konuştu:

"OHAL kaldırıldı ama terör örgütleri sevinmesin. Biz gerekli  tedbirleri ve düzenlemeleri her halükarda yaptık. Meclisimizden bugün özellikle  OHAL'in kaldırılmasından sonra hem yargıya hem de güvenlik güçlerine gerekli  yetkinin verilmesiyle birlikte, toplantı ve gösteriler konusunda sağlıklı ve  güvenli demokratik hakların aranabileceği ortamların tesis edilmesi için  düzenlememizi geçirdik. OHAL kaldırıldı ama biz terörle mücadeleye sonuna kadar  devam edeceğiz."

Çalık, gençlerin seçimlerden önce kendilerinden bedelli askerlik  talebi olduğunu belirterek, bu imkanın teklifini de TBMM'ye getirdiklerini  hatırlattı.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payını getireceklerini de kaydeden  Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verdikleri sözleri hemen  hayata geçirebildiklerini ifade etti.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de ziyaretten duyduğu  memnuniyetini dile getirerek, çalışmaları hakkına bilgi verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:35
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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