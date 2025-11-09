  • İSTANBUL
Gündem Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde
Gündem

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurlarının özlük haklarıyla ilgili yürütülen çalışmalara değinerek, “Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesine sahip olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet güçlerine yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk ekranlarında konuşan Bakan Yerlikaya, polis memurlarının atama nakil yönetmeliklerinde reform yaptıklarını belirtti.

Yerlikaya, emniyet güçlerinin özlük haklarıyla iligili de çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ali Yerlikaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"BU YIL ATAMA NAKİL YÖNETMELİKLERİNDE TAMAMEN BİR REFORM YAPTIK"

Polislerimizle ilgili yaptıklarımız ve çalıştığımız konular hakkında bilgi vereyim: Bu yıl atama nakil yönetmeliklerinde tamamen bir reform yaptık. Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı’nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık. Mesela eş durumu ve mazeret atamaları senede iki kereydi. Biz bunu her aya, yani yılda 12’ye çıkardık. İllerimizdeki huzur toplantılarımızda, personelimizle konuşuyorum, onlarla sık sık bir araya geliyorum. Hepsini dinliyorum.

"ÖZLÜK HAKLARIYLA DA İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ"

Şunu söyleyim: Özlük haklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili gayretimiz var. polislerimiz bunun ne olduğunu kendileri biliyor. Bu dengenin sağlanması için zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz.

"BİZ POLİSLERİMİZİN HAKLARI İÇİN VARIZ"

Yakın zaman öncesi promosyonla ilgili Türkiye’de ilk defa halka açık, X’de 301 bin kişinin aynı anda canlı izlediği, açık ve şeffaf bir ortamda maaş promosyonu ihalesi yaptık. Olabilecek en iyi rakam, rekabetçi bir ortamda sağlandı. Biz Polislerimizin hakları için varız. Birileri polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak ve buradan siyaset yapmak noktasında maalesef olumsuz dil ve tutum içerisine giriyor. Biz onları ibretle izliyoruz. Polislerimiz onlara asla itibar etmiyor.

"GÖRECEKSİNİZ BAKIN, BUNLARIN HEPSİ OLACAK

Polisimiz de inanıyor ki; zamanı geldiğinde bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim hükümetimiz, polislerimizin beklediği özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa onu yapacaktır. Göreceksiniz bakın, bunlar hepsi olacak.

 

