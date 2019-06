Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü yazarımızın yeni kitabı çıktı

İslam aşkıyla 1990’lı yıllarda yazarlığa ve şairliğe başlayan Nur Hayat Şuara Şenbalkan, insanlara hayrı ve Hakkı tavsiye niteliğinde eserler yazıyor. Son eseri “Elhamdülillah Ne Güzel Kelamdır’’ ile büyük bir ses getiren Nur Hayat Şuara Şenbalkan ilk röportajını verdi. İşte o röportajdan öne çıkanlar.

-Sayın Nurhayat hanım, yazarlığa nasıl adım attınız, biraz kendinizden bahseder misiniz?

Öncelikle Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi bu yazıyı okuyan okurların üzerine olsun. Yazarlığa ve şairliğe çok genç yaşlarda, içimize devamlı enerji katan İslam aşkıyla 1990 yıllarında başladım. O zamanlar basın dünyasında olan Anadolu Basın ve Dağıtım aracılığıyla muhtelif dergi ve gazetelerde gerek yazılarım gerek şiirlerim Nur Hayat Şenbalkan olarak yani Şuara mahlasım olmadan yayınlanıyordu. Daha sonra evlilik ve eşimin mesleği dolayısıyla uzun bir zamanda ticaretle uğraşmamız neticesinde yazım dünyasından çekildim. Fakat yazmak insanlara ulaşmaya çalışmak insanın içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ve aşk olduğu için tekrar gerek ilmimizin zekatı mukabilinde gerekse insanlara hayrı ve Hakkı tavsiye niteliğinde 2009 -2010 yıllarından tekrar yazmaya başladım. Elhamdülillah yazılarım ve şiirlerim çok yürekte ses oldu ve ilk kitabım Ruhun Merdivenlerini 2012 yılında Allah’ın izniyle çıkardım. Ayrıca şairlik aslında bıçak sırtı bir meslektir. Toplumu, kitleleri adeta büyü gibi o kelimelerle istediğiniz yöne kanalize edersiniz. İşte bu fikir ve zikirle dolu olarak söz, şiir ve yazılarımı yazıyorum. Daha sonra 2014 yılında bir projemi hayata geçirdim 63 yazarla beraber ‘’63 Damla Mürekkebin Aşkı’’ diye bir antoloji çıkardım. Kitabımızın içine yazılarıyla katılan ve galasına teşrif eden büyüklerimizle beraber (Emine Şenlikoğlu ,Yavuz Bülent Bakiler, Bestami Yazgan, Cengiz Numanoğlu, Ömer Döngeloğlu) güzel bir çalışmaya imza attık. Daha sonra da okurlarımın sevgi ve ilgileri neticesinde 2015 yılında Bir Şiir Miktarı Aşk kitabımı çıkardım. Daha sonra kendi gazetemi kurup uzun bir süre gazetecilik yapmam neticesinde kitap basımına belli bir süre ara verdim. Fakat okur yeni kitaplar bekliyor doğal olarak ve bu senede daha ziyade gençlerin de okumasını çok arzu ettiğim için sürekleyici ve akıcı bir üslupla birbirinden güzel ve gerçek yaşanmış hikayeleri kaleme aldığım ve hikayelerin içine yine vurucu özlü sözlerimle süslediğim ayrıca olay kahramanlarının ağzından günümüz sorularına ayet ve hadislerle cevap verdiğim Elhamdulillah Ne Güzel Kelamdır kitabını yazdım. Kitabımız mayıs sonu kitap dünyasına katıldı raflarda yerini aldı elhamdülillah. Ve çok kısa bir süre sonra çocuk kitabı serisi olan “Güçlü Üçlü Recep Şaban Ramazan” da raflarda çocuklarımız için yerini alacak inşallah..

-Kitabınızda çok güzel hikaye ve şiirler var. Kısaca bize bu hikayelerden bahseder misiniz?

Günümüz gençlerinin sorularına olay kahramanlarının ağzından konuşma üslubuyla okuyucuyu sıkmadan bunaltmadan ayet ve hadislerle cevaplar veriliyor. Herkesin okumasını ayrıca özellikle gençlerin okumasını ve biz büyüklerin de gençlerimize okutmamız yönünde tavsiye de bulunmasını öneririm. Herkesin rahatlıkla okuyup anlayabileceği, sorularına cevaplar bulabileceği ayrıca tekrar İslam coşkusunu enerjisini hücrelerinde duyabileceği şiir tadında öyküler olduğunu düşünüyorum kaldı ki kısa bir zaman olmasına rağmen kitap dünyasına düştükten sonra kitabı okuyanlardan aldığım geri dönüşler hep bu yönde herkes kitabı elinden bırakamadığını adeta kitabı yaşarcasına okuduklarını bana iletiyorlar. Ayrıca sosyal medya paylaşım sitelerimde bu dönüşleri sizler de takip edebilir okur yorumlarını görebilirsiniz.

-Bir bayan olarak kitaplarınızda ve konuk olduğunuz programlarda İslam’ı anlatırken yaşadığınız zorluklar nelerdir?

Kitaplarımda çok büyük bir zorluk yaşamıyorum. En büyük sorun sosyal medya da kitaplarınızın tanıtımı için yazdığınız sözlerin devamlı isimsiz başkaları tarafından yayınlaması. Tabii bu bize eksi olarak dönüyor buna da çoğu kişi mazeret olarak (özellikle muhafazakar kesim) bayan ismi sözlerin altında olduğu zaman paylaşmakta zorluk yaşadıklarını yazarın adıyla (bayan olduğu için) paylaşmak istemediklerini, sözü aldığını ama yazarın ismini kestiğini yahut editörlerimizin hazırladığı söz fotoğraflarından adımı sildiklerini söylüyorlar. Bazıları da helallik istiyor bazıları ise umursamıyor. Fakat sosyal medyada binlerce sözü beğenilip paylaşılan biri olarak eğer o sözleri bir bayan değil de bir erkek yazıyor olsaydı şu an kitaplarımın yok satıyor olurdu. Yahut dini bir yazar değil de karşı cenahtan bir yazar olup bu kadar güzel sözler yazan bir bayan olsaydım şu an kitaplarıma gösterilen ilginin on katı ilgiyi görmüş olacağına inanıyorum. Yayınladığım bütün sözlerin telif hakkı bana ait olmasına rağmen birçok sözümün altına Mevlana hazretlerinin adını yazmayı ve bu şekilde sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamayı maalesef ki tercih ediyorlar. Üzgünüm ki çok büyük bir handikap yaşanıyor. Televizyon programlarında genelde sanat ve kültür ayrıca bayan programlarına katıldığım için bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadım.

-Nur Hayat hanım aynı zamanda bir aile danışmanısınız. Kitabınız da işlediğiniz hikayelerde de bunu fazlasıyla hissediyoruz. Hatta kitabın bir bölümünde de buna değinmişsiniz. Aileler çocuklarına dini eğitim verilirken nasıl bir yol izlemeli?

Günümüzde çocuk yetiştirmek ona dini ve ahlaki öğretileri vermek eskiye göre oldukça zor bir hale dönüştü. Çünkü çocuklarımızı artık biz değil maalesef ki görsel dünya eğitiyor. Gerçekten bunlara ivedi çözümler meydana getirmemiz gerekmekte yoksa bedeni yanımız da ama ruhu başka sistemler tarafından yetiştirilmiş çocuk ve gençlerle etrafımız dolacak. Sonra söz dinlemeyen asi baş edilemeyen bir gençlik karşımıza çıkabilir. Teknolojiyi güzel kullanmak iyi taraflarını alıp kötü taraflarını bir kenara bırakarak elbette yararlanmamız ve çocuklarımızla devamlı bağlantı halinde olup sevgimizi en güzel şekilde göstererek dini ve ahlaki değerlerimizi daha anne karnından başlayarak çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Bu kitapta da özellikle bu konuyu “Aden Cennete Düştü” adlı hikayenin içinde işledim. Rabbimden dilerim ki okuyarak çok insan istifade eder. Her şeyin başının sevgi ve şefkat olduğunu düşünen biriyim her zorluğu da sevginin yeneceğine inanan biriyim. Çünkü biz şefkat Peygamberinin ümmetiyiz. Çocuklarımıza dini eğitim verirken baskıcı ve tutucu üslup ve davranışlarla değil sevgi, ilgi ve İslam’ın özünü anlatarak inanmanın ve ruhunda Allah’a teslim olmuş bir kul olmanın ona dünya ve ahiret ne güzellikler katacağını hayata ve olaylara bakış açısının ancak inançla güzelleşeceğini öncelikle vermeliyiz ki o çocuk kıldığı namazdan da mutluluk duysun yaptığı her erdemli ve güzel davranıştan da sevap kazandığını bilerek huzur duysun.

Bu güzel röportajın son sözü olarak buraya sosyal medyada çok sevilen sözlerimden bazılarını ekliyor tüm okurlarıma muhabbet, sevgi, saygı ve dualarımı gönderiyorum.

<>

Sükût bürünmüşse dillere yara derindir.

Yara derinse Allah kerimdir!

<>

Sustum! Bütün hayallerimi, umutlarımı sardım... Üstüne Allah Kerim yazdım!..

<>

Ezanları duyduğunda şükretmeyen bir gönül taşıyorsan. Yüreğine bir sela oku!..

<>

Mesele zengin olmak değil. Asıl zenginlik

satın alınamayacak insan olmaktır!...

<>

Ben hakkımı helal ettim de mahşerde

hesap incedir azizim..

<>

Sıkıntı etme!.. Kaderinde kim varsa ayağına o gelecek... Kaderindeki oysa muhakkak seni sevecek...

<>

Yarama merhem olmayacaksan dokunma yüreğime!.. Ben duamı yalnız da okurum..

<>

Eğer hayal kırıklığın seni Allah’a yakınlaştırıyorsa, o hayal kırıklıklarına iyi sarıl..

<>

Sen ömrüme yazılmış bir dua olursan ben hep “amin” derim.

<>

Aşk; Kâbe’nin örtüsünün karasına baktığın anda. Yüreğinin karasını orada bırakacağını bilmendir..

<>

Tefekkürünü öyle derin tut ki;

Fikrinde zikrinde her an Allah desin..