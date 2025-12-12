Asya'da 2050 alarmı: Kanser ölümleri iki katına çıkacak! Kırmızı alarm verildi

Erken teşhis ve tarama programları (meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri) hâlâ pek çok ülkede yetersiz. Tütün kontrolü, hava kalitesi politikaları, obeziteyle mücadele ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması kritik önem taşıyor. Sağlık sistemlerinin patoloji laboratuvarı, onkoloji uzmanı ve uygun tedavilere erişim gibi alanlarda güçlendirilmesi gerekiyor. Birçok ülke, kanser yükünü ölçmek için gerekli güvenilir ulusal kanser kayıt sistemlerine sahip değil. Araştırma, kanserin yalnızca yaşlıları etkileyen bir hastalık olmaktan çıktığını da gösterdi. Birçok bölgede genç yetişkinlerde daha önce ileri yaşlarda görülen kanser türleri artıyor. Uzmanlara göre bu durum, sağlık kadar eğitim, iş yaşamı ve ekonomik koşulları da etkileyen toplumsal bir soruna dönüşüyor. Bilim insanları, projeksiyonların bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek “2050’de karşımıza çıkacak tablo değiştirilebilir. Bilgiye sahibiz; şimdi gerekli politik kararları almak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.