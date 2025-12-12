CHP’li belediyelerde “Yakın Çevre Kıyağı” Liyakat zirveye çıktı! Erdem Atay isim isim açıkladı

Veryansın TV’den Erdem Atay CHP’nin liyakatini isim isim vererek açıkladı. Videoda tam listeyi izleyebilir siniz.

İşte CHP'de liyakat tartışmasının zirveye çıktığı bazı yakın çevre kıyakları.

İzmir'de Yoğun Atamalar: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğenini Özel Kalem Müdürü yaptı.

Karşıyaka'dan gelen eski çalışma arkadaşı Zeki Yıldırım Genel Sekreter Yardımcısı, Yıldırım'ın eşi Eylem Yıldırım ise İletişim Daire Başkanı olarak atandı.

Manavgat'ta Rekor Atama: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yeğenlerini Özel Kalem ve Melas AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi kilit görevlere getirdi.

Eski Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristin kuzeni olduğu öne sürülen Utku Doğruyol'un Ataşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'na atanması.

Eski CHP lideri Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpası davasıyla ilişkilendirilen Ozan Özgür Doğru'nun Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı yapılması.

Başkanın eşinin yeğeni Sıla Ceyhan Berkayı'yı Başkan Yardımcısı yaparak kendisine Emlak, İmar ve Yapı Kontrol gibi birden fazla kritik müdürlüğü bağladı. Basına yansıyan bu atamalarla ilgili Kara'nın, "Manavgat'ta herkes benim akrabam" dediği iddia edildi.

İmamoğlu'ndan Manavgat'a Uzanan Akraba Hattı

Atamalar, parti hiyerarşisinin hemen her kademesinden isimleri içeriyor:

İstanbul ve Genel Merkez: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan Avcılar Belediyesi'nde Başkan Vekili, eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya İBB'de işe alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in kardeşi Mehmet Zeybek Şişli Belediyesi'nde Zabıta Müdürü, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'ın eşi ise Kadıköy Belediyesi'nde Encümen Başkanı oldu.

Esenyurt ve Tartışmalı İsimler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' sonucu başkan olduğu vurgulanan haberde, Özer'in de kayınçosunu, oğlu ve kızını da dahil ederek tüm yakın çevresini belediyede işe başlattığı belirtildi.

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu atamalar silsilesi, CHP'li belediyelerin seçim öncesi vaat ettiği "liyakat" ilkesinin sorgulanmasına neden oldu.