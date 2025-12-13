  • İSTANBUL
Mevduat sahiplerini ilgilendiren karar! Sigorta tutarı artırıldı
Ekonomi

Mevduat sahiplerini ilgilendiren karar! Sigorta tutarı artırıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Mevduat sahiplerini ilgilendiren karar! Sigorta tutarı artırıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarında artışa gitti. Alınan kararla birlikte daha önce 950 bin lira olan üst sınır, 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak. 

