Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini söyledi.
Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.
Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
