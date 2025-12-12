  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!
Gündem

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanları koruyacağız!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?

Ekonomi

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Ekonomi

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor
Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Ekonomi

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız
Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Gündem

Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı: Dengeyi gözeteceğiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı: Dengeyi gözeteceğiz!

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret mesajı: Dengeyi gözeteceğiz!

İkinci toplantının tarihi belli oldu! Asgari ücrette ilk zirve tamam
İkinci toplantının tarihi belli oldu! Asgari ücrette ilk zirve tamam

Ekonomi

İkinci toplantının tarihi belli oldu! Asgari ücrette ilk zirve tamam

Bakırhan’ın çıkışı kulisleri hareketlendirdi! 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok
Bakırhan’ın çıkışı kulisleri hareketlendirdi! 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok

Ekonomi

Bakırhan’ın çıkışı kulisleri hareketlendirdi! 2026 bütçesinde yine asgari ücretliler yok, yine emekliler yok

Asgari ücret zam oranı: Yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret 2. toplantısını ne zaman yapılacak! Toplantı resmen başlıyor
Asgari ücret zam oranı: Yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret 2. toplantısını ne zaman yapılacak! Toplantı resmen başlıyor

Ekonomi

Asgari ücret zam oranı: Yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret 2. toplantısını ne zaman yapılacak! Toplantı resmen başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23