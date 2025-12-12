Gençler Arasında Yeni Akım: ‘Ben Yılbaşı Kutlamıyorum, Çünkü Müslümanım!

Instagram, X ve TikTok’ta yayılan etikette gençler; yılbaşı kutlamalarının Noel kültüründen devşirilmiş bir eğlenceye dönüştüğünü, bu nedenle kendilerini bu furyadan uzak tuttuklarını dile getiriyorlar.

Pek çok genç, paylaşımlarında “Bizim için yeni yıl hicri takvimdir”, “Miladi yıl dönümü eğlence değildir”, “Kimliğimize sahip çıkıyoruz” gibi ifadeler kullanarak, kendi kültür ve inançlarına bağlı olduklarını vurguluyor.

Söz konusu akım, kısa sürede binlerce paylaşım alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı gençler bu hareketi bir “dijital farkındalık kampanyası” olarak görürken, bazıları da yılbaşı gecesinin alışveriş, içki ve eğlence kültürüyle pazarlanmasına tepki gösterdiklerini belirtiyor.

Toplumsal çevrelerde de yankı uyandıran bu akım, özellikle aileler ve dini hassasiyeti yüksek kesimler tarafından desteklenirken; bazı çevreler ise gençlerin bu duruşunu “kültürel aidiyete dönüşün işareti” görüldü.