Özlem Zengin'in tokat gibi 'çıplak arama' cevabı zoruna gitti: HDP'li Meral Danış Beştaş ne diyeceğini bilemedi!

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak’ta yaşandığı öne sürülen 'çıplak arama' iddiasına tokat gibi bir cevap vererek, "Çıplak aramaya maruz kalan onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez." ifadelerini kullandı. AK Parti'li Özlem Zengin'e cevap veren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Ben kadınların 'iffetli kadın' ve 'onurlu kadın' diye ayrılmasını asla kabul etmiyorum." dedi.

'Bu ayrımı kabul etmiyorum'

Özlerm Zengin'in 'çıplak arama' yalanı konusundaki tokat gibi sözleri, Kobani olayları soruşturması kapsamında hakkında fezleke hazırlanan HDP'lilerden Meral Tanış Beştaş'ın zoruna gitti. Beştaş, Zengin'in açıklamarını 'talihsiz buluyorum' sözleri ile yorpumlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kadınların 'iffetli kadın' ve 'onurlu kadın' diye ayrılmasını asla kabul etmiyorum. Her kadın onurludur, her kadın iffetlidir, iffet bana sana göre değişmez, bunu reddediyorum."