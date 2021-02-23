Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar'a tutuklama talebi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretten dolayı hakkında soruşturma başlatılan avukat Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sosyal medyadan hakaret etti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Tutuklama talebi
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.