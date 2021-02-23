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Gündem Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar'a tutuklama talebi
Gündem

Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar'a tutuklama talebi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı hakaretten dolayı hakkında soruşturma başlatılan avukat Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:02:00 - 2021-02-23 17:35:22
Özlem Zengin'e hakaret eden avukat Mert Yaşar'a tutuklama talebi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mert Yaşar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medyadan hakaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e sosyal medya paylaşımında hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Mert Yaşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün gece Eyüpsultan’da gözaltına alınan şüpheli Yaşar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Tutuklama talebi

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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