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Gündem Özlem Zengin: Sistematik saldırıya uğruyorum
Gündem

Özlem Zengin: Sistematik saldırıya uğruyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sistematik olarak saldırıya uğradığını belirterek, "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:44:00 -
Özlem Zengin: Sistematik saldırıya uğruyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, açıklamalarda bulundu.

Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."

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