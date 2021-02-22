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Biyografi Özlem Zengin kimdir, nerelidir? Özlem Zengin nere milletvekili?
Biyografi

Özlem Zengin kimdir, nerelidir? Özlem Zengin nere milletvekili?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in hayatı merak konusu oldu. Meclis’te muhalefet ile girişilen tartışmalara verdiği cevaplar ile gündeme gelen AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’in kim olduğu, nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Özlem Zengin kimdir? AK Parti milletvekili Özlem Zengin nereli? Özlem Zengin hangi ilin milletvekili?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 11:06:00 - 2021-02-22 11:11:28
Özlem Zengin kimdir, nerelidir? Özlem Zengin nere milletvekili?

Uşak'ta cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddeden Özlem Zengin, "Bu, kurgusal bir harekettir ve biliyoruz ki size bir 'Aferin" geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi" dedi. Peki Özlem Zengin kimdir, nerelidir?

Özlem Zengin kimdir?

Özlem Zengin 1969 yılı Tokat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.

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