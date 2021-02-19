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Siyaset Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez
Siyaset

Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özlem Zengin, FETÖ ve PKK sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddialarına tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:41:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özlem Zengin, terör örgütü propogandası yapmak suçundan hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onan FETÖ ve HDP sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddialarına tokat gibi bir cevap verdi. AK Parti'li Zengin, "Çıplak aramaya maruz kalan onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez." dedi.

'Suç duyurusu olaydan hemen sonra yapılır'

AK Paerti Grup Başkanvekili, Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği göz altına alınan kadınlara 'çıplak arama' yapıldığı iddiasına çok sert ifadelerle cevap verdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Zengin, "Suç duyurusu olaydan hemen sonra yapılır. Bir kadın çıplak arandıysa dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir." dedi.

'FETÖ'den 'aferim' aldığınızı biliyoruz'

'Çıplak arama' iddialarının FETÖ tarafından öne sürülen bir lekeleme çalışması olduğunu vurgulayan Özlem Zengin sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki size bir 'aferim' geldi. Hapisteki bu 'çıplak arama' yalanını ortaya atan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir taktirname geldi. Bu yüzden bizim adımızı hiçbir şey için suistimal etmeyin. Ben kime ne zaman cevap vereceğime kendim karar veririm. Ne ben ne arkadaşlarım ne de AK Parti sizin kampanyanızın yüzü değil. Kendi işinizi kendiniz görün."

FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu, önceki ay öne sürdüğü 'çıplak arama' iddiasına ilişkin şunları söylemişti:

"İnanın 7-8 yıl ya da 10 yıl önce uğradığı tacizi ilk defa bir cesaret bularak anlatan insanlar oldu, bu çok önemli. İşte bu yüzden biz bu olayın üzerine gidiyoruz ve iktidarın, bakanların bunu örtme çabasına karşı haklılığımızdan aldığımız güçle, mazlum ve mağdur insanların yaşadığı acıdan, döktüğü gözyaşlarından aldığımız güçle, haklılıkla bunu söylemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta partimiz de Meclis'e bu konuda bir araştırma önergesi verecek."

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