'Çin treni' yalancısı Özlem Gürses'ten itibar suikastı açıklaması! Daha ne kadar itibarsızlaşabilirsin ki?

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Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenini "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş." yalanı ile hedef alıp, tren Çin'e ulaşınca, söylediği yalandan özür dilemek yerine, “Çin treni Çin’e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum.” yüzsülüğü yapan itibarını sıfır eden Özlem Gürses, Faruk Bildirici ve benzeri isimlerin kendisine itibar suikastı düzenlediğini öne sürdü.

'Yanlış bir uygulama'

CHP'nin yarı resmi yayın orghanı Halk TV'den kanalın baş tetikçisi Emin Çapa ile birlikte kovulan Özlem Gürses, "Halk TV'de çalışmayı gerçekten çok seviyordum." dedi. Youtube kanalı konusunda kanal yönetimi ile uzlaşamadığını belirten Gürses, işten kovulmasını, "Bu yanlış bir uygulama" sözleri ile değerlendirdi.

Çin treni yalanı ile itibarı sıfırlanan, "Şırınga Özlem" gafı ile de alay konusu olan Gürses, Faruk Bildirici'nin kendisi hakkındaki eleştirilerini de, "Bana yönelik bir itibar suikasti yapılıyor." sözleri ile yorumladı.