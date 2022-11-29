Özlem Gürses'ten 6'lı Masa'ya gözdağı: Eğer kalkan olursa...

Millet İttifakı liderlerinin 9'uncu defa bir araya geldiği son toplantıda yine cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. 150 sayfa, 84 maddeden oluşan Anayasa değişikliği önerisinin kamuoyuna deklare edildiği toplantı gündem oluşturamadı.

Muhalefete yakın yazarlar, ittifak masasının heyecan oluşturamadığı yönünde ifadeler kullandı. CHP'ye yakın Evrensel gazetesi ise Millet İttifakı'nın vaatlerine karşı, "Öneriler yamalı bohça", "Güdük metin" "Demokratikleşme balonu" gibi ifadelerle manşetten 6'lı Masa'yı topa tuttu.

Masadan kalkamazlar

Masanın dağılacağı iddiaları kulislerde dolaşmaya başlarken, fondaş yazarlardan Özlem Gürses'ten gözdağı gibi bir açıklama geldi. Altılı masadan kalkanın siyasi hayatının bireceğini öne süren Gürses, liderlerin masada oturmalarının zaruri olduğunu söyledi.

Gürses, katıldığı bir Youtube canlı yayınında şunları kaydetti:

"Bu masanın dağılmayacağını, dağılamayacağını düşünüyorum. Bu 6 genel başkan bu masada oturmak zorunda. Denklem bu yani. Kim kalkarsa siyasi hayatı biter, sokağa çıkamaz. Bu durumdalar şu anda."