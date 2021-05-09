  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gönül Dağı’nda senariste seslendiler! O
İçişleri duyurdu! Öldürülen terörist sayısı yükseldi
Apple patlayan iPhone davası!
Mustafa Destici'den Anneler Günü mesajı
Medya Özlem Gürses'in iç karartan dili! Bu ne rezil bir sunuş
Medya

Özlem Gürses'in iç karartan dili! Bu ne rezil bir sunuş

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, Ana Haber Bültenine yaptığı skandal girişle amaçlarının sadece algı operasyonu çekmek olduğunu bir kez daha ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:24:00 -

Muhalefetin yalan ve iftiralarının servis edildiği merkezlerden olan Halk TV’nin ‘habercilikten’ uzak bir anlayış içerisinde olduğunu gösteren gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan Özlem Gürses’in programa girişte sarfettiği cümleler asıl amacın ne olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gürses, "Bugünde yine Türkiye’nin yoksulluk, yolsuzluk, sağlık ve geçimle mücadelesinden iki saat boyunca nefes nefese soluk soluğa bir haber bülteninin içinden haberler vermek üzere karşınızdayız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kendi ahmak dayatma bunlar GULNAZ HEMSIRE:)))

mal kendini gosteriyor sayin seyirciler anlatmaya gerek yok:)
  • Yanıtla

Zıya

Vay şapşal seni gezi zekalı aptal seni sende biliyorsun böyle olmadığını ana aptalliyindan yapıyorsun bak tren gidip geliyor sende trene .... baktığı gibi halen bakıyorsun bıraktığımız yerde tepinip duruyorsun çok bilmiş geçinen ama bir b... bilmeyen cahil çağdaş laik yobaz kariiii
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Gündem

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı terör s..
Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Veysel ve Cemile’nin sahneleri seyircide büyük me..
Ali Babacan'ın eşinden tuhaf 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması!
Siyaset

Ali Babacan'ın eşinden tuhaf 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması!

Türkiye'nin, 'kadına şiddet' kavramı ile gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'çok korktum' şeklinde değerlendiren DEVA P..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay