Özlem Gürses'in iç karartan dili! Bu ne rezil bir sunuş

Muhalefetin yalan ve iftiralarının servis edildiği merkezlerden olan Halk TV’nin ‘habercilikten’ uzak bir anlayış içerisinde olduğunu gösteren gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan Özlem Gürses’in programa girişte sarfettiği cümleler asıl amacın ne olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gürses, "Bugünde yine Türkiye’nin yoksulluk, yolsuzluk, sağlık ve geçimle mücadelesinden iki saat boyunca nefes nefese soluk soluğa bir haber bülteninin içinden haberler vermek üzere karşınızdayız" ifadelerini kullandı.