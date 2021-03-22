  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özlem Gürses itiraf etti: Ayasofya İmamı neden hedefte?
Gündem

Özlem Gürses itiraf etti: Ayasofya İmamı neden hedefte?

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alan Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, asıl dertlerinin Hoca değil, inananlar olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:08:00 - 2021-03-22 22:20:24
Özlem Gürses itiraf etti: Ayasofya İmamı neden hedefte?

 Yeniakit.com.tr 

Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Prof. Boynukalın ilk mesajında, "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. (Bakara suresi 155-157)" Ayet-i Kerimesi'ni paylaştı. Boynukalın ardından faizin haram olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Faiz tehlikesine dikkat çekti

"Açıklama: Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir."

Asıl dertleri inananlarla!

Önceki gün Prof. Boynukalın'ı Halk Tv ekranında hedef gösteren Özlem Gürses, bugün de twitter mesajı paylaştı. Gürses, esas dertlerinin Hoca değil inananlarla olduğunu itiraf etti. "Döndük, dolaştık... Ekonomi yönetiminde yine Bakara Suresi'ne geldik. En büyük acıyı yine inananlar yaşayacak. Açıkla, yoklukla, yoksullukla." diyen Gürses'in, Boynukalın'ın hesabından paylaştığı twitter mesajı ilgili mesaj da değildi. Bakara Suresi'nin Ayet-i Kerimesi'nden bihaber olduğu anlaşılan Gürses, Halk Ana Haber'de de Boynukalın'ın 8 Mart'ta paylaştığı mesajı 20 Mart'ta paylaştığını sanarak okumuştu.

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!
Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Medya

Ayasofya Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef almak istedi: Özlem Gürses yine rezil oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fevzi

benim de derdim bu iblislerle
  • Yanıtla

Ayhan

Hoca biraz hızlı gidiyor.Olan icra makamındaki iktidara oluyor.Sırtında yumurta küfesi olmayanlar doğruyu söylemek adına biraz düzeltmeye çalışan iktidarı bile zora sokuyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor
Siyaset

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasının kim olduğunu karı..
Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik
Gündem

Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partide bir tüzük değişikliği hazırlığının olduğunu belirterek, Delegelerimize önerilerle g..
Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay