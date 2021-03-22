Özlem Gürses itiraf etti: Ayasofya İmamı neden hedefte?

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Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Prof. Boynukalın ilk mesajında, "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. (Bakara suresi 155-157)" Ayet-i Kerimesi'ni paylaştı. Boynukalın ardından faizin haram olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Faiz tehlikesine dikkat çekti

"Açıklama: Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir."

Asıl dertleri inananlarla!

Önceki gün Prof. Boynukalın'ı Halk Tv ekranında hedef gösteren Özlem Gürses, bugün de twitter mesajı paylaştı. Gürses, esas dertlerinin Hoca değil inananlarla olduğunu itiraf etti. "Döndük, dolaştık... Ekonomi yönetiminde yine Bakara Suresi'ne geldik. En büyük acıyı yine inananlar yaşayacak. Açıkla, yoklukla, yoksullukla." diyen Gürses'in, Boynukalın'ın hesabından paylaştığı twitter mesajı ilgili mesaj da değildi. Bakara Suresi'nin Ayet-i Kerimesi'nden bihaber olduğu anlaşılan Gürses, Halk Ana Haber'de de Boynukalın'ın 8 Mart'ta paylaştığı mesajı 20 Mart'ta paylaştığını sanarak okumuştu.