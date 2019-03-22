0553 313 94 23

Özlem Çerçioğlu, Tekeler Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Aydın’ın dört bir köşesinde vatandaşlarla buluşup onlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, dün akşam Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 15:26
Özlem Çerçioğlu, Tekeler Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Aydın’ın dört bir köşesinde vatandaşlarla buluşup onlarla kucaklaşmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, dün akşam Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan’la birlikte vatandaşların karşısına çıkıp birliktelik mesajı veren Başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Başkan Ozan’ın bütün projelerine tam destek vereceğini söyledi.


Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlarla buluşmasında CHP İl Başkanı Ali Çankırve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı’nın yanı sıra her iki partinin il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.


Büyükşehir Belediyesi’nin Tekeler Mahallesi’ne ve Karpuzlu’ya yaptığı yatırımları anlatan başkan Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de Başkan Ozan’la birlikte Karpuzlu’ya yatırımların devam edeceğinin altını çizdi. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için ASKİ’nin mahalle için önümüzdeki hafta bir sondaj kuyusu daha açacağını belirten Başkan Çerçioğlu "İlk büyükşehir belediye başkanı olduğumda Aydın’daki 493 köyün 60’ının suyu yoktu. Hanım kardeşlerim susuzluğun ne kadar zor olduğunu iyi bilir. Bu mahallelerimizden birisi de Tekeler mahallemizdi. Hemen iki sondaj açtırıp Tekeler mahallemizin su sorununu bitirdik" diye konuştu.


"Sizler kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, mahallenin yolunun asfaltlanacağını söyleyip mahallelilerin talebi olan yayla yolunun düzenlenmesinin de yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    1. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    2. Deneyimli Kafeler her yerde
    3. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    4. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    5. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    6. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    7. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    8. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    9. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    10. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    12. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    13. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    14. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    15. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    17. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    18. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    19. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    20. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde