Özlem Çerçioğlu, CHP’lileri itfaiye araçlarıyla kovaladı
CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası İlçe Belediye Başkanı Ömer Günel’in sabah saatlerinde ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarından gözaltına alınmasını protesto için toplandıkları Aydın Büyükşehir Belediyesi önüne toplanarak kendisini suçlayan CHP’lileri itfaiye araçlarıyla kovaladı.
Aydın’ın Kuşadası İlçe Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında ‘makul suç şüphesine’ ulaşıldığını ve Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü A.T. ve Yapı Kontrol Müdürü M.B.G dahil altı şüphelinin gözaltına alınması için İzmir ve Antalya olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
ÇERÇİOĞLU'NU SUÇLADILAR
Diğer şüphelilerin ise belediye mimarı ve şehir plancısı M.C, iş insanı ve eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı F.Z. ve iş insanı H.K olduğu öğrenildi.
CHP’liler ise gözaltına tepki olarak Aydın Büyükşehir Belediye binası önünde toplanarak göz altılardan CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nu suçlamaya kalktı.
Kısa süre sonra alana gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ise sirenleri açık şekilde kalabalığın arasına girerek kalabalığı dağıttı.
