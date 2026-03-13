Özlem Çerçioğlu, CHP’lileri itfaiye araçlarıyla kovaladı

Aydın’ın Kuşadası İlçe Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında ‘makul suç şüphesine’ ulaşıldığını ve Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü A.T. ve Yapı Kontrol Müdürü M.B.G dahil altı şüphelinin gözaltına alınması için İzmir ve Antalya olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

ÇERÇİOĞLU'NU SUÇLADILAR

Diğer şüphelilerin ise belediye mimarı ve şehir plancısı M.C, iş insanı ve eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı F.Z. ve iş insanı H.K olduğu öğrenildi.

CHP’liler ise gözaltına tepki olarak Aydın Büyükşehir Belediye binası önünde toplanarak göz altılardan CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nu suçlamaya kalktı.

Kısa süre sonra alana gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ise sirenleri açık şekilde kalabalığın arasına girerek kalabalığı dağıttı.