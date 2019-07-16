Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu’nda FETÖ’yü AK Parti’nin beslediğini iddia eden CHP’li Engin Özkoç’a cevap, AK Parti’li twitter kullanıcılarından geldi. AK Parti’ye gönül vermiş kullanıcılar Özkoç’un eleştirilerine cevaben, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, 21 Aralık 2018 tarihinde Meclis kürsüsünde CHP’yi yerin dibine soktuğu konuşmasının videosunu paylaştılar.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr AK Parti’li twitter kullanıcıları, TBMM 15 Temmuz Özel Oturumu’nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Ak Parti’ye dönük "FETÖ’yü siz büyüttünüz" eleştirilerine, 21 Aralık 2018 tarihinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, AK Parti öncesi dönemde FETÖ’nün devletle olan ilişkilerini açıkladığı video ile cevap veriyor. Turan, paylaşım rekorları kıran videoda "AK Parti ortada yokken, CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen ve FETÖ liderleriyle toplantılar yapmıştır" diyerek, FETÖ’nün devletle olan ilişkisinin AK Parti ile başladığı eleştirilerine karşılık veriyor.

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