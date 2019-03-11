0553 313 94 23

Özkar’dan "Tarihi Kilis evleri" vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis’in tarihi evlerini Butik Otel yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:54
Özkar’dan "Tarihi Kilis evleri" vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Kilis’in tarihi evlerini Butik Otel yaparak turizme kazandıracaklarını söyledi.


BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, Kilis’e daha fazla turist çekmenin yolunun şehirdeki konaklama sorununun çözümü ile mümkün olacağını ifade ederek, “Kilis’in tarihi ve kültürel potansiyelinin hepimiz farkındayız. Ancak bir şehre turist çekebilmeniz için belirli şartları sağlamanız gerekir. Bunlardan en önemlisi belki de en zarurisi konaklamadır. Şu an Kilis’e gelen bir turistin en büyük sorunu güzel bir şekilde konaklayacağı mekan sıkıntısıdır” dedi.


kent turizmi butik otellerle canlanacak


Kilis’in turizm açısından ideal bir şehir olduğunu hatırlatan Özkar, “Kilis eşsiz tarihi evleri ile mükemmel potansiyele sahip. Biz belediye olarak bu tarihi evleri turistlerin rahatça konaklayabilecekleri butik otellere dönüştüreceğiz. Butik otel yatırımları maliyetinin düşük olması nedeniyle kolayca uygulanabilir bir projedir. Ayrıca bu alanda yerli yatırımcıların hizmet verebilmesi için de gerekli imkanları biz belediye olarak sağlayacağız. Minimum maliyetle en kaliteli hizmeti sunabileceğiniz “Butik Otel” projesi, Kilis’te turizmin canlanması için önemli bir basamak olacak” diye konuştu.


Şehir Ekonomisi Gelişecek


Kilis’in ekonomik anlamda gelir kaynaklarının arttırılmasının gerektiğine işaret eden BTP Adayı, “Butik oteller şu an için sektörde, turistlerin özellikle tercih ettiği konaklama mekanlarıdır. İnsanlar doğal ve tarihi mekanlarda konaklamak için ciddi paralar ödüyorlar. Bunun örneklerini dünyada ve ülkemizde görmek mümkün. Kilis’in tarihi evleri; geniş bahçeleri, mağaraları, eski taş odaları ve eşsiz mimarisi ile bu iş için adeta biçilmiş kaftandır. Yöresel yemeklerin sunulacağı butik otellerimiz, Kilis’e turist çeken merkezler olacak. İnsanımız buralarda iş bulacak, şehre gelen turistler esnafımıza kazandıracak. Bunlar istenirse yapılması en kolay projelerdir. Biz Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın çizdiği yolda, bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Kilis halkı bize güvenirse kazanan kendisi olacaktır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:54
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz"
    1. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    2. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    3. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    4. ALES başvuruları için son tarih ne..
    5. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    6. Doç. Dr. Ahmet Aslan: “Kalın bağırsak..
    7. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    8. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    9. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    10. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    11. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    12. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    13. Gaziantep'te seyir halindeki tırda..
    14. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    15. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    16. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    17. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    18. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    19. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    20. Kim Jong-nam davasında tahliye
    21. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    22. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    23. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    24. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
    25. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
    26. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
    28. Eyyübiyeli vatandaşlardan Cevheri’ye..
    29. Beyşehir Gölü’ndeki Çeçen Adası’nda..
    30. Türk kültüründe iyilik kavramı..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü