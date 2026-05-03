Bayram öncesi otobüs biletlerine zam!

İstanbul'da, yaklaşan Kurban Bayramı tatili sebebiyle büyük bir göç dalgası için hazırlıklar başladı. Esenler ve Harem başta olmak üzere tüm cep otogarlarında 2 Mayıs itibarıyla gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. İşte tüm detaylar...

Memleketlerine veya sahil bölgelerine gitmek isteyen İstanbullular, bilet acentelerinin telefonlarını kilitlerken, seferlerdeki doluluk oranları şimdiden yüzde 70 ile yüzde 80 seviyelerine tırmandı. Özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerine yönelik yoğun talepler, otobüs firmalarının ek sefer planlamaları yapmasına neden olurken, vatandaşların en büyük endişesi ise her geçen gün artma eğilimi gösteren bilet fiyatları oldu. Sektör temsilcileri, yolcuların mağdur olmamaları adına erken bilet alımının bir zorunluluk haline geldiğini her fırsatta dile getiriyor.

Küresel Sevkiyat Sorunları Otobüs Biletlerine Vuruyor

İstanbul'dan yola çıkacak olan otobüslerin bilet fiyatlarındaki bu sert yükseliş beklentisinin ardında, dünya genelindeki enerji lojistiği problemleri yatıyor. Petrol trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nda patlak veren sevkiyat sorunları ve bölgesel krizler, uluslararası motorin fiyatlarını zirveye taşıyor. İstanbul merkezli otobüs firmaları, artan bu devasa akaryakıt giderlerini sübvanse edemedikleri için maliyetleri biletlere "savaş zammı" olarak yansıtmak zorunda kalıyor. Taşımacılık sektörünün tanınan isimlerinden İsmet Bakraçoğlu, mevcut durumu İzmir rotası üzerinden örneklendirerek, şu an 1350 TL bandında olan güzergah biletlerinin, bayram haftasına girildiğinde rahatlıkla 1500 ile 1600 TL seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

Sektör Temsilcilerinden Hayati Uyarı: Biletinizi Ertelemeyin

Artan maliyetlerin bilet fiyatlarında yaratacağı tahribat konusunda İstanbullu yolcuları uyaran Mehmet Özen, vakit kaybetmenin maliyetini açıkça ortaya koydu: "Bugün bilet gişesinde 1800 liraya satılan bir bilet, mazot artışlarının bu hızla sürmesi durumunda 10 gün içinde 2200 lira gibi rakamlara ulaşabilir. Aradaki bu ciddi farkı ödememek vatandaşın elinde." Uzman Hasan Koşar ise erken rezervasyon sisteminin önemini hatırlatarak, "Biletini şimdiden kestiren yolcu, fiyat artışlarına karşı kendini sigortalamış olur. Sisteme işlenen fiyat neyse o geçerlidir, sonradan gelen zamlar erken alan yolcuyu bağlamaz" diyerek, seyahat edecek İstanbullulara ellerini çabuk tutmaları tavsiyesinde bulundu.