Özkan: "310 esnafımız 13 milyon 760 bin lira kredi kullandı”

Ordu’nun Ünye İlçesi Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından korona virüs nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnaflara toplan 1 milyon 760 bin lira kredi kullandırılması sağlandı.

Ünye Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif tarafından pandemi süresi içerisinde yıllık 4,5’lik faiz oranıyla “Esnaf Destek Paketi” adı altında kullanılan krediye Ünye’de 310 kişi başvuru gerçekleştirdi.

Devletin vermiş olduğu kredilerden birçok esnafın yararlandığını ve pandemiden önce çekilen kredilerin 3 ay ertelendiğini ifade eden Ünye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ümit Özkan, ”Kooperatifimize ortak olan herkes istemiş olduğu krediyi şartlarının oluşması dâhilinde alarak kullanabilir. Ancak pandemi süresi içerisinde devletin vermiş olduğu yıllık yüzde 4,5’lik faiz oranlarıyla verilen ’Esnaf Destek Paketi’ kredilerinin başlamasıyla beraber toplam 310 kişi başvuru yaptı. İlçe genelinde ortaklarımızın sayısı artarak şu ana kadar 1021 kişi üye oldu. Pandemi süresi içerisinde vatandaşlarımız tarafından 13 milyon 760 bin TL kredi kullanıldı. Pandemi süreci bitmiş olsa bile her yıl bu faiz oranlarıyla kredi kullanımlarına devam ediyoruz. Pandemi sürecinden önce ise kredi kullanmış esnaflarımızın ise 3 ay olan nisan mayıs haziran olmak üzere kredileri ertelenmesi sağlanmıştır” dedi.