Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması: Bir parçası değil

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Altındağ ilçesine bağlı Altınpark Mahallesi'ndeki ANFA Fuar Alanı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özhaseki, Ankara için yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Melih Gökçek soruldu

AK Parti'li Özhaseki'ye, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili bir soru yöneltildi.

"Stratejimizin bir parçası değil"

Soru üzerine Özhaseki şunları kaydetti:

"Bakın şunu net söylemeliyim. Melih bey, 25 yıl emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı eline sağlık, teşekkür ederiz. Kendi döneminde güzel işler yapmıştır. Yaptıklarını ben eleştirmiyorum; ancak konuşacak bir cümle bulsam söylerim, 'Eline sağlık' derim. Onun ötesinde bir şey söyleyemem. Ancak biz AK Parti genel merkezi olarak, il başkanlığı olarak bir strateji izleyerek, seçimlere kadar bir çalışma içerisindeyiz. Melih bey, bizim bu stratejimizin bir parçası değil. Melih beye 'Lütfen şunları söyle' demiyoruz; ama yıllardır Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birisi. Kendine has üslubu ile tarzı ile eğer doğru gördüğünü 'Doğru', eğri gördüğünü 'Eğri' diyorsa o da kendi takdiri; ona ben karışamam. Şahsen benden izin alarak televizyonlara çıkıp bir şey söylemiyor, benimle istişare ederek tabi ki yapmıyor. Ben de dışarıdan izliyorum herkes gibi. Ankara hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ankara'yı da çok seviyor, o da onun takdiri."