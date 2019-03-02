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Özhaseki'den 'Kürdistan' açıklaması: O kan bulaşan oylara talip olunmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kürdistan' diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye'dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:56
Özhaseki'den 'Kürdistan' açıklaması: O kan bulaşan oylara talip olunmaz

Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında vatandaşa hitabında sözlerine Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu anımsatarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, son yıllarda ülkenin bölünmesini isteyen grupların yerlerinde duramadıklarını söyledi.

Özhaseki, öncelikle 40-50 yıldır bu milletin başına bela olan PKK belasının bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 4 sene kadar önce çukur kazıp, devlet ilan etmeye kalktılar, şımardılar, kendilerinden geçtiler. Onlara öyle yüz verdiler ki liderleri televizyona çıktı saz çaldı, türkü söyledi, şirin adam gibi gösterdiler. Onlar da buldukları cesaretle öz yönetim ilan ettiler. Paçavralarını 'bayrak' diye çekip, güya devletimizi, topraklarımızı bölmeye kalktılar." ifadesini kullandı.

Bu sürede cesaretli davrandıklarını vurgulayan Özhaseki, o katiller sürüsünü, kazmış oldukları çukurlara doldurup üstünü kapattıklarını kaydetti.

Özhaseki, sonra "FETÖ" diye bir belanın ortaya çıktığına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ve herkesin cesaretiyle bu belanın da kapandığını dile getirdi. Bunun gibi en az 10 örgütün bulunduğuna işaret eden Özhaseki, bunların ortak özelliklerinin yurt dışından aynı yerden beslenip, Türkiye'nin parçalanmasını istediklerini vurguladı.

"100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı?"

"Kafası Kandil'de olan satılık uşaklar iş başına gelmesin" diye bir dertlerinin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafası, Pensilvanya'da olan sapıklar iş başına gelmesinler diye bir derdimiz var. Eskiden böyleleri var mıydı? Elbette vardı. 100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı? Özellikle Kandil'in tayin ettiği adamlar, belediyelerde ne kadar para bulurlarsa çalıyorlar, dağa gönderiyorlar. Tüm belediyelerin imkanları onların emirlerinde, onlara hizmet etmekten özellikle haz alıyorlar. Türkiye'deki gizli kapaklı yollardan giren esrar, eroin gibi ne kadar lanet iş varsa onlar tarafından yapılıyor. Bu adamların para çalmalarına, devletin dibine dinamit koymalarına göz mü yumalım? Elbette göz yummayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

"Havalimanına gidecek metro hattımız birinci projemiz"

Özhaseki, 31 Mart seçimleri için titizlikle çalıştıklarının altını çizerek, "Kızılay'dan başlayarak, Keçiören'i içine alıp Pursaklar'dan havalimanına gidecek raylı sistem metro hattımız birinci projemiz." dedi.

Birileri tarafından, "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz." ifadelerinin kullanıldığını söyleyen Özhaseki, "Baştan sonra skandal. Kürdistan nedir? Nereden çıktı bu laf? Kürdistan diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye'dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez. Gerçek niyetleri ortada. Böyle bir kirli pazarlık olmaz. Evlatlarımızın katiliyle bir araya gelinmez. O kan bulaşan oylara talip olunmaz." diye konuştu.

"Birçok anket şirketinin ortak görüşü; Mehmet Özhaseki solu solladı geliyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da bu seçimlerin yerel seçim değil, beka seçimi oluğunu belirtti.

Özhaseki ve AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz için seçimlerde destek sözü isteyen Yıldırım, CHP'nin hiç anket açıklayamadığını söyledi. Yıldırım, "Dün itibarıyla bir anket şirketi değil, birçok anket şirketinin ortak görüşü şu; 'Mehmet Özhaseki solu solladı geliyor, Cumhur İttifakı geliyor, öne geçti'. Ankara bizimdir, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, SKM'nin açılışı öncesinde Pursaklar ilçesinde pazar esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Yılmaz'ın yanı sıra bölge milletvekilleri, AK Parti ve MHP'den partililerin katılımıyla Pursaklar SKM'nin açılışını yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:56
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. FETÖ
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kandil
  6. Pursaklar
  7. Seçim Koordinasyon Merkezi
  8. AK Parti
  9. Pensilvanya
  10. 31 Mart seçimleri
  11. Yaşar Yıldırım
  12. Ayhan Yılmaz

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