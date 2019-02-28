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Özhaseki'den ATO'ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ATO Meclis Toplantısı'na katıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 16:50
Özhaseki'den ATO'ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odasının (ATO) meclis toplantısına katıldı.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada şehircilik konusunda Ankara'nın eksiklerinin farkında olduğunu, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

Ankara'da aday olduktan sonra projeler üzerine çalıştıklarını, seçimi kazanması halinde 11 ana başlıkta 111 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Özhaseki, kentin turizmden yeteri kadar istifade edemediğini, bunu tersine çevirmek için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Özhaseki, esnafın işlerini sürdürebilmesi için ortam hazırlamanın, yol göstermenin ve onların işlerini açacak önemli tedbirleri alma görevinin yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti.

Hiçbir rakibinin şahsıyla ilgili tek bir cümle sarf etmediğine değinen Özhaseki, ancak Ankara'ya talip olan kişinin projelerini sormanın da hakkı olduğunu vurguladı.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ATO Başkanı Gürsel Baran, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile ATO meclis üyeleri katıldı.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:50
  1. Aydın
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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