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Ekonomi Özhaseki’den asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milyonları merakla beklediği asgari ücretle ilgili olarak açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret için tahminler neler?

Yeniakit Publisher
2022-12-01 16:12:00 -
Özhaseki’den asgari ücret açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret konusunda değerlendirmede bulundu.

Aralık ayının gündemi olan ve görüşmelere başlanan 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Bizim birinci tercihimiz elbette ki dar gelirli insanın alım gücünün artması. Bundan dolayı bizim birinci tercihimiz, asgari ücretin en yüksek düzeyde tutulup, daha rahat geçinilmesi şeklinde olur. Ama benim şahsi kanaatim dar gelirlilerin, asgari ücretlinin ‘Evet iyi oldu. Ellerine sağlık bu hükümetin’ diyeceği bir rakam olacak. Asgari ücret açıklandığı zaman herkesi tatmin edecek. İşvereni de düşünmek zorundayız, dar gelirli enflasyon karşısında ezilmeyecek. Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

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