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Aktüel

Özhaseki: “Sınav günü AK Belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Sınav günü AK Belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacaklar.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:47:36 -
Özhaseki: “Sınav günü AK Belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Sınav günü AK Belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacaklar. Her şey, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın yapılacak LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı dolayısıyla toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmasını önlemek adına belediyelerimize talimat gönderdik. Sınav günü AK Belediyeler tam kapasiteli olarak ulaşım hizmeti sağlayacaklar. Her şey, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için. Yavrularımıza sınavlarında başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.

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