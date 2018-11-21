Özhaseki: Kıyafet değiştirip halkın arasına girdiler!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sabah yazarı Yavuz Donat’a konuştu.

Özhaseki’ye yerel seçimlere ilişkin sorularını yönelten Donat’ın bugünkü yazısı şu şekilde:

Pazartesi saat 10.00...

Mehmet Özhaseki ile konuştuk... Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı...

Yerel Yönetimler Başkanı.

Özhaseki "Mesaiye" çoktan başlamış.

Dedik ki:

- Baş ağrısı baştakine ait... Madem yerel yönetimlerin başındasınız, başınızın ağrıması doğal... Çok ağrıyor mu?

Özhaseki dedi ki:

-Yani... Şikâyetçi değilim... Koşturuyorum.

-Bildiğim iş olduğu için elimden geleni yapıyorum... Hamdolsun.

-Yerel yönetimin okulu yok... Tecrübe... Görgü... Yaşanmışlık... Çok şükür 20 yıldan fazlayaptım.

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Arazi çalışması... Tamam

Siyaset... Seçim... Aday belirleme süreci... Hepsi birer maraton.

Soru:

- Adaylıklar konusunda maratonun neresindesiniz?... Kaçıncı kilometrede?

"Kıyafet değiştirdiler... Halkın arasına girdiler... "

Mehmet Özhaseki'nin yanıtı:

- Büyükşehirler... Diğer şehirler... İlçeler... Beldeler... Toplam bin 389... Arazi çalışması bitti.

- Lütfen biraz ayrıntı.

Özhaseki anlatmaya başladı:

-5 yıldır yapılan anketler var... Her başkanla ilgili.

-Milletvekillerinin ve örgütlerin görüşleri alındı.

-İllere ilçelere yüzlerce arkadaş gitti... Kıyafet değiştirdiler... Halkın arasına girdiler... Başkanları, adayları sordular soruşturdular.

-Bitmedi... Bir de üç aydır yapılan anketler var.

-Ayrıca temayül yoklaması... Yani altyapı/arazi çalışması tamamlandı.

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"Başa baş" durumları

Sorduk... Adaylıklar... Hangi ölçüde kesinleşti?

Özhaseki:

- Az çok netleşti... Ama bazı iller/adaylıklar için yeni anket/ araştırma gerekiyor.

- Niçin?

- Başa baş olma durumları söz konusu... Bazı tereddütler... Onun için biraz daha çalışmakgerekiyor.

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Net... Yüzde 50

Netleşen adaylıklar... Ne kadar?

Dün sabah itibariyle "Yüzde 50 civarında."

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Üç dönemlikler

Bazı başkanlar başarılılar... Ama üç dönemdir de görev başındalar.

"Onların durumu" ne olacak?

Özhaseki:

-Üç dönemlik olup da görevi uzatılacaklar var... Ama çok az.

-Yan yerlerde... Komşu ilçelerde değerlendirilecekler.

-Başarının da bir karşılığı olmalı.

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Değişim

Toplumda yükselen talep...

Değişim.

Ak Parti'de... Yerel yönetimlerde...

Değişim ne kadar olacak?...

Yüzde 50'yi ne kadar aşacak?

Mehmet Özhaseki:

- En az yüzde 50 olur.

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Eski milletvekilleri

Soru:

- Eski milletvekillerinden kaç kişi belediye başkan adayı yapılacak?

Özhaseki:

- İstisna... Az... Çok çok az.

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Sürpriz

Kimler gidiyor, kimler kalıyor?...

Özhaseki'ye birkaç şehir saydık?

Özhaseki isim vermedi... Ve dedi ki:

- Çok sayıda yeni gelen var... Ayrıca sürprizler de var.

- Kimler?

- Son derece parlak isimler... Aynı düşüncede olduğumuz ama siyasetin dışındaki kimseler... Şimdi siyasete girecekler.

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Ankara... "Bismillah"

Mehmet Özhaseki'ye "Özhaseki'yi" sorduk...

Kendisini?

-Ankara ?... Özhaseki ?... Son durum nedir?

Yanıt aynen şöyle:

-Beyefendiye, Ankara konusunda hâlâ birçok arkadaşımızın adaylığını teklif ediyorum... "İstanbul'da da, Ankara'da da son sözü beyefendi söyleyecek."

-Beyefendi adayları inceledikten sonra... Yok eğer "Sensin" derse... "Bismillah" der ve çalışmaya başlarız.

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Rifat Hisarcıklıoğlu

Mehmet Özhaseki'ye "Hemşehrisini...

Eski komşusunu" da sorduk... Rifat Hisarcıklıoğlu'nu.

Komşuluk Kayseri'den.

Hisarcıklıoğlu'nun baba evi, Erciyes'in eteklerinde...

Hisarcık'ta.

Özhaseki'nin de yazlığı eskiden Hisarcık'taydı...

Rifat Bey'in evinin yakınında.

-Rifat Hisarcıklıoğlu bu işlerin neresinde? Milletvekilliği?... Bakanlık?... BelediyeBaşkanlığı?

Özhaseki gülmeye başladı:

- Rifat Bey çok uyanık... Bu işlere gelmiyor... Topa girmiyor.

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Son soru

Sohbete nokta koyma zamanı... Son soru:

- Başkan Erdoğan "Adaylıklar konusuyla" ne kadar ilgili?

Mehmet Özhaseki:

-Yakından takip ediyor... Birebir ilgili.

-Aday belirleme komisyonuna geliyor... Başkanlık ediyor.

-Şunu da unutmamak lazım ki... Beyefendi herkesi tanıyor.

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Hava ısınıyor

Özhaseki ile vedalaştıktan sonra "Listelere" göz gezdirdik... İl il.

Örneğin Trabzon... Büyükşehir için... "6 aday adayı" var.

Araklı... Şalpazarı... "11'er aday adayı." Sonuç... Bu kış "Siyaseten" çok sıcak geçecek.