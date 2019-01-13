Özhaseki, Başkentli sanayicilerle buluştu

Ertuğrul Şahan Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafıyla bir araya geldi. Ankara’da faaliyet gösteren yaklaşık 500 kişilik sanayici esnafıyla İvedik OSB Yönetim Binası’nda buluşan Özhaseki, Başkent sanayinin geliştirilmesine yönelik projelerini anlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı’nın ilçe adayları, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ile çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, Özhaseki’nin salona girişiyle birlikte davetlilerin ilgisi yoğun oldu. Özhaseki, yıllardır kardeşlik bağıyla bağlı bulunduğu Yaşar Yıldırım’a teşekkür ederek, “Ankaramız bizim gururumuz olan bir şehir. Burası ticaret, sanayi, öğrenci ve sağlık kenti” dedi.