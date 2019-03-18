“Özgüven Ne Değildir” adlı seminer Kartal’da düzenlendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mart ayı etkinlikleri kapsamında bireyin hayatının tamamına etki eden öz güven sorunsalını ve ne olmadığını, karakterin oluşum safhasının en önemli dönemi olan çocukluktan ele aldığı bir seminer düzenledi.

“Öz güven Ne Değildir” adını taşıyan seminer, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstek Uluğbey Okulları’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Köksal Bayazıt’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde çocukların davranışları içinde nelerin öz güven olarak görülmesi gerektiği anlatıldı. İstek Uluğbey Ortaokulu Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin hazırladığı videonun da gösterildiği seminerde Bayazıt, en çok konuşulan ve karıştırılan kavramlardan biri olan “Öz güven” ile ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladı. İnteraktif bir seyir izleyen seminerde dinleyiciler de zaman zaman soruları ile Bayazıt’a merak ettikleri konuları aktardılar. Seminer yaklaşık 1 saat sürdü. Seminerin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından konuşmacı Köksal Bayazıt’a Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal heykelciği takdim edildi.