Özgür Özel’in "rakı" çıkışına Ahmet Hakan'dan tepki! “Kazığı mezeden atacak”
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel’in “rakıyı ucuzlatacağız” açıklamasını eleştirdi. Hakan, Özel’in bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratacak bir duruma düştüğünü ifade etti. İktidarın bu açıklamayı iyi değerlendireceğini öngören Hakan, Özel’in siyasetteki konumunu kendi eliyle zayıflattığını kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Özgür Özel’in “rakıyı ucuzlatacağız” açıklamasını eleştirdi. Hakan, Özel’in bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile aratacak bir duruma düştüğünü ifade etti. İktidarın bu açıklamayı iyi değerlendireceğini öngören Hakan, Özel’in siyasetteki konumunu kendi eliyle zayıflattığını kaydetti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:
"Muazzam bir malzeme verdiğini...
- İktidar cephesinin bunu çok iyi değerlendireceğini...
- “Kazığı mezeden atacak” diye mavra konusu olacağını...
- Diğer sözlerinin güme gideceğini...
- Kılıçdaroğlu’nu bile aratacak duruma düşeceğini...
Öngörmeliydi."
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