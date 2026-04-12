Özgür Özel’in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay’dan CHP yönetimine sert sorular

Erdem Atay, Özgür Özel’in Özkan Yalım karşısında irade gösteremediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, Özkan Yalım hakkında karar alamıyor"

"Özgür Özel o kadar bağlıdır ki Özkan Yalım’a, onunla ilgili tek bir karar alamaz. Şu anda onu koruma çabası içinde. 'Bu videoyu nasıl yayınladınız?' diyerek tepki gösteriyorlar ama asıl konuyu kaçırıyorlar. Bir kere olsun doğru yerde durun."

Atay, Özgür Özel’in son dönemdeki tavırlarını "şirazesinden kaymış" ve "kendini kaybetmiş" olarak nitelendirerek, CHP liderinin gerçeklikten koptuğunu iddia etti.

Disiplin süreci mi, oyalama mı?

CHP yönetiminin Özkan Yalım’ı partiden ihraç etmek yerine süreci zamana yaymasını eleştiren Atay, MYK’nın toplanma biçimine ve yapılan açıklamalara dikkat çekti:

Süreç Belirsizliği: Özkan Yalım’ın neden doğrudan ihraç edilmediği, bunun yerine üyeliğinin askıya alınması veya savunma beklenmesi gibi yöntemlerle sürecin uzatılması tepki çekiyor.

Atay, "At gönder kardeşim, gönderemiyorsun! Neden gönderemediğini bir açıkla. Gönderemiyorsan bir sebep vardır," diyerek parti yönetimini şeffaf olmaya çağırdı.

Savunma Bahanesi: Parti sözcüsü Zeynel Emre'nin "savunması alındıktan sonra karar verilecek" şeklindeki açıklamalarının bir oyalama taktiği olduğu öne sürülüyor.

"Başına ne gelecek?"

Erdem Atay, Özgür Özel’in Özkan Yalım’a sahip çıkmasının arkasında yatan nedenleri sorgulayarak, "Özkan Yalım’a neden sahip çıkıyorsun? Ne olacak? Başına ne gelecek?" sorularını yöneltti. CHP tabanında ve kamuoyunda, videolara yansıyan görüntülere rağmen neden somut bir adım atılmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Özkan Yalım ve CHP yönetimi arasındaki bu "özel bağın" partinin gelecekteki kararlarını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.