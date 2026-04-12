Özgür Özel'in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay'dan CHP yönetimine sert sorular

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, son dönemde gündemden düşmeyen Özkan Yalım konusundaki tutumu tartışmalara neden oluyor. Gazeteci Erdem Atay, katıldığı bir programda Özgür Özel’in Özkan Yalım’a olan "bağımlılığını" ve bu durumun parti içindeki yansımalarını gündeme getirdi.

Erdem Atay, Özgür Özel’in Özkan Yalım karşısında irade gösteremediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, Özkan Yalım hakkında karar alamıyor"

"Özgür Özel o kadar bağlıdır ki Özkan Yalım’a, onunla ilgili tek bir karar alamaz. Şu anda onu koruma çabası içinde. 'Bu videoyu nasıl yayınladınız?' diyerek tepki gösteriyorlar ama asıl konuyu kaçırıyorlar. Bir kere olsun doğru yerde durun."

Atay, Özgür Özel’in son dönemdeki tavırlarını "şirazesinden kaymış" ve "kendini kaybetmiş" olarak nitelendirerek, CHP liderinin gerçeklikten koptuğunu iddia etti.

Disiplin süreci mi, oyalama mı?

CHP yönetiminin Özkan Yalım’ı partiden ihraç etmek yerine süreci zamana yaymasını eleştiren Atay, MYK’nın toplanma biçimine ve yapılan açıklamalara dikkat çekti:

  • Süreç Belirsizliği: Özkan Yalım’ın neden doğrudan ihraç edilmediği, bunun yerine üyeliğinin askıya alınması veya savunma beklenmesi gibi yöntemlerle sürecin uzatılması tepki çekiyor.
  • MYK Toplantısı: Atay, "At gönder kardeşim, gönderemiyorsun! Neden gönderemediğini bir açıkla. Gönderemiyorsan bir sebep vardır," diyerek parti yönetimini şeffaf olmaya çağırdı.
  • Savunma Bahanesi: Parti sözcüsü Zeynel Emre’nin "savunması alındıktan sonra karar verilecek" şeklindeki açıklamalarının bir oyalama taktiği olduğu öne sürülüyor.

"Başına ne gelecek?"

Erdem Atay, Özgür Özel’in Özkan Yalım’a sahip çıkmasının arkasında yatan nedenleri sorgulayarak, "Özkan Yalım’a neden sahip çıkıyorsun? Ne olacak? Başına ne gelecek?" sorularını yöneltti. CHP tabanında ve kamuoyunda, videolara yansıyan görüntülere rağmen neden somut bir adım atılmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Özkan Yalım ve CHP yönetimi arasındaki bu "özel bağın" partinin gelecekteki kararlarını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'
Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Dünya

Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor
Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor

Gündem

Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor

Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!
Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!

Gündem

Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yaylım Ateşi!

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"
Akın Gürlek'in memleketinde Özgür Özel'e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"

Gündem

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!”

YILMAZ DURMUŞ

Herşey belli, niye mi Özkan Yalım'ı doğrudan ihraç kararı alamıyor. Çünkü kendisi de o yolun yolcusu, mutlaka birlikte veya ayrı aynı edepsizlikleri içeren kayıtlar var ki, Özgür Özel işi rolantide götürüyor. Ancak gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkması gibi bir huyu olduğunu unutmayalım. Özgür Özel alkollü içki almadan rahat konuşamıyor, alkollü içki içen birinden ise her türlü şer işler beklenir.
