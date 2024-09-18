Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı

Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM’le olan ilişkisini ve PKK bağlantılarını sert bir şekilde eleştirdi. İlhaner, Özel'in PKK'lı isimlere selam gönderdiğini ve "kent uzlaşısı" adı altında PKK ile ittifak kurduğunu öne sürdü. Yazar, CHP'nin PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'a selam göndermeye devam ettiğini belirtti. İlhaner, bu tür ilişkilerin toplumda büyük bir güven kaybına yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Hulusi Akar: "Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır." Dedi, CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar adeta çıldırdı.

Saldıran saldırana

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisini tutamayıp, "Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık, altından siyasal islamcı çıktı.” Dedi.

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Halbuki selam gönderdiği PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı kazı kazan gibi kazısaydı, altından Abdullah Öcalan’ın heykelini diken PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın çıktığını görecekti. Biraz daha kazısaydı, Selahattin Demirtaş’ın altından Abdullah Öcalan’ın çıktığını görecekti.

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Kent uzlaşısı adı altında seçim ittifakı yaptığı DEM’i kazı kazan gibi kazısaydı,DEM’in altından da PKK’nın çıktığını görecekti.

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Saz çalan Selahattin Demirtaş’ı kazı kazan gibi kazıdığında, altından PKK’lı Selahattin Demirtaş çıkıyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibiler hala PKK’lı Selahattin Demirtaş’a Selam göndermekten vazgeçmiyor.

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PKK'lı Selahattin Demirtaş gibiler, binlerce Narin'in ölümüne sebep oldu. CHP, DEM (PKK), ... Narin üzerinden duyar kasıyor. Yasin Börü ile Narin Güran arasında ne fark var? Yasin Börü'nün ölümüne sebep olan PKK'lı Selahattin Demirtaş ile Salim Güran gibiler arasında ne fark var? (...)"