  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı
Medya

Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 16:10:00 - 2024-09-18 11:34:11
Özgür Özel’in ilişkileri ifşa edildi! CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar bakın neden çıldırdı

Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM’le olan ilişkisini ve PKK bağlantılarını sert bir şekilde eleştirdi. İlhaner, Özel'in PKK'lı isimlere selam gönderdiğini ve "kent uzlaşısı" adı altında PKK ile ittifak kurduğunu öne sürdü. Yazar, CHP'nin PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'a selam göndermeye devam ettiğini belirtti. İlhaner, bu tür ilişkilerin toplumda büyük bir güven kaybına yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

Milat gazetesi yazarı Galip İlhaner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM’le olan ilişkisini ve PKK bağlantılarını sert bir şekilde eleştirdi. İlhaner, Özel'in PKK'lı isimlere selam gönderdiğini ve "kent uzlaşısı" adı altında PKK ile ittifak kurduğunu öne sürdü. Yazar, CHP'nin PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'a selam göndermeye devam ettiğini belirtti. İlhaner, bu tür ilişkilerin toplumda büyük bir güven kaybına yol açtığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Hulusi Akar: "Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır." Dedi, CHP’liler ve DEM’li PKK’lılar adeta çıldırdı.

Saldıran saldırana

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisini tutamayıp, "Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık, altından siyasal islamcı çıktı.” Dedi.

*

Halbuki selam gönderdiği PKK’lı Selahattin Demirtaş’ı kazı kazan gibi kazısaydı, altından Abdullah Öcalan’ın heykelini diken PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın çıktığını görecekti. Biraz daha kazısaydı, Selahattin Demirtaş’ın altından Abdullah Öcalan’ın çıktığını görecekti.

*

Kent uzlaşısı adı altında seçim ittifakı yaptığı DEM’i kazı kazan gibi kazısaydı,DEM’in altından da PKK’nın çıktığını görecekti.

*

Saz çalan Selahattin Demirtaş’ı kazı kazan gibi kazıdığında, altından PKK’lı Selahattin Demirtaş çıkıyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu gibiler hala PKK’lı Selahattin Demirtaş’a Selam göndermekten vazgeçmiyor.

*

PKK'lı Selahattin Demirtaş gibiler, binlerce Narin'in ölümüne sebep oldu. CHP, DEM (PKK), ... Narin üzerinden duyar kasıyor. Yasin Börü ile Narin Güran arasında ne fark var? Yasin Börü'nün ölümüne sebep olan PKK'lı Selahattin Demirtaş ile Salim Güran gibiler arasında ne fark var? (...)"

27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler
27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler

Medya

27 Mayıs darbesinin kirli yüzü! Demokrasiye tecavüz ettiler


Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?
Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?

Medya

Ha bu da o takozlara kapak olsun! Erdoğan’ın büyük oyununu kim durdurabilir?


Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?
Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?

Medya

Mansur Yavaş’ın CHP’ye şok vedası! 2028’de bağımsız aday mı olacak?


Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı
Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı

Medya

Bürokratik çarkın kanlı yüzü! Devletin içindeki gizli ittifak ortaya çıktı


Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?
Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?

Medya

Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?


Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı
Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı

Medya

Mehmet Metiner'den Türkiye'yi sallayacak öneri! Çok fena ters köşe yaptı


 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23