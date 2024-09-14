Özgür Özel’in "Dilruba" oyunu “pes” dedirtti! Böyle katakulli görülmedi

Mehmet Şeker, Özgür Özel'in, AK Parti'ye oy veren insanlara "Beyni emcüklenmiş gerizekalılar" diye hakaret eden Dilruba ile ilgili açıklamalarına dikkat çekti. Şeker, Özgür Özel’in Dilruba'nın sözlerini sahiplenmediğini ancak onun fikirlerini savunduğunu belirtti. Bu durumun kamuoyunda karışıklık çıkardığını ifade eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Şeker, Özel’in özür dileyip dilemeyeceği sorusunun gündemde olduğunu kaydetti. İşte Mehmet Şeker'in yazısının ilgili bölümü:

"Özgür Bey, kamuoyunda Dilruba’nın sözlerini sahiplendiğine dair oluşan kanaatin yanlış olduğunu, o sözleri sahiplenmediğini söyledi ve rahatsız olanlardan onun adına özür diledi.

Söylediklerini değil ama Dilruba’yı sahipleniyor.

Onun fikirlerini dile getirme hürriyetinden bahsediyor.

O hürriyet birkaç numara bol gelmiş.

Milletin yarıdan fazlasına hakaret etmişti o kadın.

Hakarete maruz kalanların her biri 1’er liralık tazminat davası açsaydı altından kalkamazdı."

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