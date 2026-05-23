CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük

Pavyon köşelerinde dağıttıkları rüşvet paralarıyla CHP’yi ele geçiren İmamoğlu-Özel ikilisinin kirli siyasi planları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne takılırken, mutlak butlan kararı malum zihniyetin maskesini de düşürdü. Başta Refah ve Fazilet Partileri olmak üzere muhafazakar çizgide siyaset yapan partilere yönelik buram buram vesayet kokan kapatma kararlarını “Türkiye, bir demokrasi ve hukuk devletidir”, “Bu karara siyasi diyene ancak güleriz” şeklinde seyirlik manşetlerle kutlayan ve “Anayasa Mahkemesi tarihsel kararını verdi. Refah Partisi’ni kapattı. Ancak bu kararın tarihsel olduğu kadar hukuksal olduğunu belirtmekte yarar var. Yürürlükteki yasalar 1923’te kurulan laik cumhuriyet, demokrasinin temelidir” şeklinde değerlendiren malum zihniyet, parti içi meselelerini yargıya taşıyan CHP’lilerin başvurusuyla açılan davada, butlan kararı çıkmasını “Demokrasiye mutlak darbe”, “Darbeye karşı direniş”, “Selam çaktı, mutlak butlan çıktı” manşetleriyle çarpıttı. CHP delegelerinin başvurularıyla başlamış; yine delegelerin, belediye başkanlarının beyanları, itirafları ve tanıklıklarıyla sonuçlanmış ve parti içi bir mesele olan yargı kararını çarpıtan Ekrem’in kuklası Özgür Özel, kararı tanımayacaklarını belirtip, taraftarlarına sokak çağrısı yaparak ülkeyi kaosa sürüklemeye kalktı.

LAYÜSELLERDEN DARBE ÇAĞRISI

Özel yönetimi yargı kararını hiçe sayarken, CHP’nin fonladığı Halk TV’de de iç karışıklık ve darbe iması yapıldı. Canlı yayınına katılan gazeteci İbrahim Kahveci, “Bunlar demokratik yollarla gitmez” diyerek darbe iması yaptı. Bu ve benzeri çağrılar Özel ve yönetiminin niyetini gözler önüne serdi. İsmail Saymaz’ın, “Bu cümle yanlış anlaşılır” sözlerine ise sonradan gazeteci Kahveci, “Doğru anlaşılıyor arkadaş” karşılığını vererek darbe imasını sürdürdü. Garip bir yorum da Erbakan Hoca’nın mirasını yürüten Yeniden Refah Partisi’nden geldi. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, kararı vahim ve sakil olarak değerlendirerek, “Adli mahkemeler tarafından verilen mutlak butlan kararı ne yazık ki bağımsız ve tarafsız olması gereken yargıya olan güveni tartışılır hale getirir. Siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışılması kuvvetler ayrılığı ilkesini de derinden etkileyen bir durum ortaya koymaktadır” diye konuştu.

REFAH’TA KINA YAKMIŞLARDI

Olan biteni gazetemize değerlendiren Erbakan’ın dava arkadaşı Ahmet Feyzi İnceöz ise, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ve CHP’li çok sayıda belediye başkanının alenen deliller, itiraflar ve teknik raporlarla ispat edilen yolsuzluklarını inkar eden zihniyet, şimdi ‘yargı darbesi yapılıyor’ diye bağırmaya başladı. Oysa partiyi buralara getiren, ağacı baltanın kendinden olan sapının kesmesi gibi kendi iç hesaplaşmalarıdır. Dahli olmayan iktidarı suçlamaya kalkmaları atıl tutulmasına işarettir. Partimiz kapatılırken, bunu gayet doğal ve hukuk devletinin gereği gibi gösterenler, bir butlan kararı karşısında kıyameti koparıyorlar. Hatırlanacağı üzere Refah Partisi’nin kapatılmasının asıl nedeni başörtüsünü savunmamızdı. O zamanlar insan hak ve hürriyetini savunmayan, güya sözde cumhuriyetçiler, demokratlar tamamen kendi üyeleri ve delegelerinin şikayeti ve ifadeleriyle açılan davada alınmış mutlak butlan kararına darbe diyebiliyorlar. Esas darbecilerin kendileri olduğunu cümle alem biliyor. Menderes’i ve iki bakanını darbe yapıp asanların ve tüm darbelerin ve antidemokratik muhtıraların arkasında bu zihniyet vardı. Bunların darbeciliği tarihsel olarak tescil edilmişken, yüzleri kızarmadan tamamen hukuki olan mutlak butlan kararına darbe diyebiliyorlar. Kaldı ki önceki yönetimin geri dönmesine ilişkin alınmıştır. Özel ve taraftarlarının itirazları, ikiyüzlülüklerini gösterirken, Erbakan Hoca’nın ‘Hasmın şahitliği en kuvvetli delildir’ sözünü bir kez daha doğruluyor.”

TEK KELİMEYLE İLKESİZLİK

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu da şunları dile getirdi: “Demokrasi ve hukuk ilkeleri kişilere ve partilere göre değişmez. Dün Refah ve Fazilet Partilerinin kapatılmasını ‘hukukun gereği’ diye alkışlayanların bugün CHP kurultayıyla ilgili yargı kararını ‘darbe’ olarak nitelendirmesi, Türkiye’de siyasetin en büyük problemlerinden biri olan ilkesizlik sorununu bir kez daha göstermiştir. Eğer hukuk kararları sadece işimize geldiğinde meşru görülüyorsa, burada hukuk devleti değil siyasi taraftarlık konuşuyor demektir. Türkiye’nin ihtiyacı; partiye göre değişen hukuk anlayışı değil, herkes için aynı ölçünün uygulanmasıdır. Türkiye’de sorun çoğu zaman hukukun varlığı ya da yokluğu değil; herkesin hukuku kendi siyasi pozisyonuna göre yorumlamasıdır.”