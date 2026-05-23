Sürdürülebilir sanayide Sunar modeli: Hedef sıfır karbon!

120'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ: Açıklamada görüşlerine yer verilen Çomu, Sunar Yatırım olarak yapılarını Çukurova'dan dünyaya uzanan entegre bir biyoendüstri yolculuğu olarak gördüklerini belirterek, "1974 yılında başlayan üretim serüvenimiz bugün 6 kıtaya yayılan, 120'den fazla ülkeye ihracat yapan bir yapıya dönüştü. Bizim yaklaşımımız, yalnızca tarımsal ham maddeleri işlemek değil, onları gıda, kimya, ilaç ve biyoplastik gibi farklı alanlarda yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek." ifadelerini kullandı. Sürdürülebilirliğin şirket stratejisinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Çomu, üretim kararlarının yalnızca ekonomik değil, çevresel etkileri de dikkate alacak şekilde şekillendiğini aktardı. Çomu, entegre yapıları sayesinde aynı tarımsal ham maddenin gıda, kimya, ilaç ve biyoplastik gibi farklı alanlarda katma değerli ürünlere dönüştürülebildiğini, böylece hem kaynak verimliliğinin artırıldığını hem de döngüsel ekonomi yaklaşımının üretim süreçlerine entegre edildiğini bildirdi. Sürdürülebilir üretim yaklaşımının kendileri için verimlilik, düşük karbon ve döngüsel ekonomi ekseninde şekillenen bütüncül bir dönüşüm modeli olduğuna dikkati çeken Çomu, "Enerji verimliliği, su yönetimi, atık geri kazanımı ve ambalaj optimizasyonu gibi tüm süreçlerimizi birbirine entegre bir sistem olarak ele alıyor, üretimimizi hem çevresel etkiyi azaltacak hem de verimliliği artıracak şekilde sürekli geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.