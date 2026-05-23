Sürdürülebilir sanayide Sunar modeli: Hedef sıfır karbon!

BİYOPLASTİK DÖNÜŞÜM STRATEJİK BİR DÖNÜŞÜM ALANI: Biyoplastik dönüşümünü alternatif bir ürün geliştirme süreci olarak değil, doğrudan sanayinin üretim altyapısını etkileyen stratejik bir dönüşüm alanı olarak tanımlayan Çomu, Sunar NP'nin geliştirdiği çözümlerin yalnızca çevresel fayda değil, aynı zamanda mevcut endüstriyel sistemlerle uyumlu çalışabilirlik hedefi taşıdığını vurguladı. Çomu, plastik tartışmasının dünyada çok kritik bir noktaya geldiğine işaret ederek, "Ancak burada önemli olan, her malzemenin aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiği. Sunar NP olarak biz, petrol bazlı plastiklere alternatif olarak geliştirilen biyobozunur biyopolimerleri yalnızca çevresel bir çözüm değil, sanayiyle uyumlu, üretim hatlarına entegre edilebilir bir teknoloji olarak ele alıyoruz." açıklamasını yaptı. Biyoplastik üretiminde kritik unsurun üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini koruyabilmek olduğunu belirten Çomu, geliştirilen ürünlerin mevcut üretim hatlarında kullanılabilir, proses stabilitesi sağlayan ve ölçeklenebilir yapıda tasarlandığını kaydetti. Çomu, biyoplastiklerin gelecekteki rolüne ilişkin, "Biyoplastikleri yalnızca çevre dostu bir alternatif olarak değil, geleceğin üretim standardını şekillendiren temel yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Bu dönüşüm artık bir tercih değil, sanayinin kaçınılmaz yönü." değerlendirmesini yaptı.