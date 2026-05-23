Kötü haber: Bernardo Silva'yla anlaşma sağlandı! 2028'e kadar mukavele
Manchester City ile mukavelesi biten Bernardo Silva'nın adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılıyordu. Tecrübeli 10 numara konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Nico Schira'nın haberine göre; Bernardo Silva, Atletico Madrid'e transfer olmak üzere... Manchester City ile mukavelesi biten Portekizli futbolcuya bonservis bedeli ödenmeyecek. 31 yaşındaki 10 numarayla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme yapılacak. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunacak.
Portekizli yıldızın adı uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Bernardo Silva, yeni takımıyla ilgili kararını Dünya Kupası öncesinde vermek istediğini söylemişti. Bugün itibarıyla Atletico Madrid işi bitirmiş gibi gözüküyor. 1.73 boyundaki yıldız, Sarı-Kırmızılılar'dan senelik 15 milyon euro talep ediyordu.
Sarı-Kırmızılılar açısından tek hedef Bernardo Silva değildi. Cim-Bom, alternatiflere ağırlık verdi. Galatasaray kesin olarak 10 numara bölgesini güçlendirecek. Bütün takviyelerin bir an önce bitirilmesi planlanıyor. Aslan'ın kısa süre içinde farklı isimlerden sonuç alması bekleniyor.
