Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den özel açıklamalar: Kurultay niyeti Özgür Özel'e iletildi

Mahkemenin verdiği tarihi karar sonrası gözler, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut yönetim arasında nasıl bir yol haritası izleneceğine çevrilmişti. Sürece dair önemli ayrıntıları paylaşan Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşı zemini aradığını ve kurultay mesajını doğrudan ilettiğini belirtti.

En uygun tarihte kurultay niyetindeyiz

Atakan Sönmez, gün içindeki yoğun programların ardından akşamüstü gerçekleşen telefon trafiğinde Kılıçdaroğlu'nun net bir duruş sergilediğini ifade etti. Sönmez, görüşmeye dair şu bilgileri aktardı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'En uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını sayın Özgür Özel'e bizzat iletti. Sayın Özgür Özel de bu öneriyi kendi ekibiyle birlikte değerlendireceğini ve sonrasında bir geri dönüş yapacağını ifade etti."

Süreçte "uzlaşı" ve "sağduyu" vurgusu

Mahkeme kararının parti tabanında ve yönetim kademesinde yarattığı hareketliliğe değinen Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca "sükunet", "sağduyu", "istişare" ve "uzlaşı" kavramlarını öne çıkardığını vurguladı. CHP'nin bu kriz ortamından güçlenerek çıkacağını savunan Sönmez, "Mutlaka sağduyuyla buradan bir çıkış yolunu Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde CHP bulacaktır; bu çıkış yolunu ve yönünü hep birlikte çizecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?" sorusuna yanıt

Yargı kararıyla yönetimin yeniden Kılıçdaroğlu ve ekibine geçmesinin ardından, kulislerde en çok konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden genel başkan adayı olacak mı?" sorusu da Atakan Sönmez'e yöneltildi. Sönmez, bu aşamada net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, adaylık tartışmaları için "Henüz bu konu için erken" ifadelerini kullanmakla yetindi. Partideki liderlik ve kurultay takvimine ilişkin belirsizliğin, Özgür Özel ve ekibinin yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.