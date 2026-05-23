Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüpte seçim süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım hakkında ortaya attığı iddia ile gündem oldu.

"ÖNCE O ARŞİVLERİ ÇIKARALIM"

Safi, Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerde birlik ve beraberlik çağrısı yapmadığını ifade ederek, "Aziz Başkan, 2018'den beri, hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yaptık. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım." dedi.

"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE"

Seçim çalışmalarına kendi hedefleri doğrultusunda devam ettiğini belirten Hakan Safi, "Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle kendi isteklerimle devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ALLAH NASİP EDERSE KAZANACAĞIZ"

7 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin de konuşan Safi, "Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır." diye konuştu.

"ÇEKİLECEK DİYORLAR, BEN ÖYLE DUYUYORUM"

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atan Safi, "Çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu" sözlerini kullandı.