Damat kayınpederini bıçaklayarak öldürdü!
Niğde’de aile içinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Damat H.Y. tarafından bıçaklanan kayınpeder Bülent E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Niğde’de damat ile kayınpeder arasında evde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, Sarıköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, damat H.Y. ile kayınbabası Bülent E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken H.Y., kayınpederini bıçakladı. Ağır yaralanan Bülent E. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası damat H.Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
