Akşam yürüyüşünde ayı ailesiyle karşılaştılar!

Bayburt’ta akşam yürüyüşüne çıkan iki arkadaş, yol kenarında anne ayı ve yavrularını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, yolun karşı tarafından ilerleyen anne ayı ve yavrularını gördü.

“Yavrulardan biri yoktu”

Anne ayı ve yavruları, yol kenarında ilerledikten sonra dağ yamacına çıkarak gözden kayboldu. Görüntüleri kaydeden vatandaş, bölgede ayı ailesiyle sık sık karşılaştığını belirterek, daha önce anne ayıyı 3 yavrusuyla birlikte gördüğünü, bu kez yavrulardan birinin annesinin yanında olmadığını dile getirdi. Bölgedeki ayıların insanlara zarar vermesinden endişe duyan vatandaş, "Her yerde ayı var, bu ne olacak böyle. İnşallah birilerine zarar vermez. Her tarafta ayı var" dedi.