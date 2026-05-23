CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri devrede

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin; Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları bildirildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma merciinin talimatı doğrultusunda hareket eden emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan’ın da bulunduğu öğrenildi.

Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan

Gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

"Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay".