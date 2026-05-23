CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığının düşürülmesiyle sonuçlanan sürecin parti içinde yarattığı şaşkınlığa değinen Altınok, "hiziplerin partisi" olarak bilinen CHP'nin bu duruma aslında aşina olduğunu hatırlattı. Sabah yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında Deniz Baykal'a yönelik kurulan kumpasın ardından gözünü kırpmadan koltuğa oturduğunu ve partiyi 13 yıl boyunca bu zemin üzerinde yönettiğini ifade etti.

Erken seçim ihtimali ve CHP'nin hazırlıksızlığı

Önümüzdeki siyasi sürece dair kritik soruları gündeme getiren Altınok, erken seçim tartışmalarını da köşesine taşıdı. İktidarın olası bir erken seçim kararının sadece muhalefetin durumuyla açıklanamayacağını belirten yazar, gidişatın her halükarda CHP için "baskın" bir seçim olacağını kaydetti.

Özel ve İmamoğlu'nun izleri silinecek

Özgür Özel ve ekibinin siyasi geleceğine dair iki ihtimal üzerinde duran Altınok'un analizinde şu öngörüler öne çıktı:

Ekim Partisi senaryosu: Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yedekte bekletilen Ekim Partisi'ne geçmeleri muhalefet oylarının bölünmesine yol açacak. Ancak CHP markasından vazgeçmek kolay olmayacak.

Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yedekte bekletilen Ekim Partisi'ne geçmeleri muhalefet oylarının bölünmesine yol açacak. Ancak CHP markasından vazgeçmek kolay olmayacak. Parti içi tasfiye: Özel ve ekibinin partide kalıp mücadele etmesi de sonuç vermeyecek. Kılıçdaroğlu, kurultayı hileyle elinden aldıklarını savunduğu bu ekibe yaşam hakkı tanımayacak; Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun örgütteki tüm izlerini kararlılıkla silecek.

TBMM grubunda ikiye bölünme tehlikesi

Genel merkezde kontrolü tamamen eline alması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, Meclis grubunda aynı hakimiyeti kurmasının zor olduğu belirtiliyor. Altınok, CHP'nin 138 milletvekili arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sayısının 40-50 civarında olduğunu, mahkeme kararının ardından bu sayının artabileceğini ancak partinin Meclis'te fiilen iki bloğa ayrılmasının kaçınılmaz göründüğünü aktardı.

Yazısının sonunda muhalefete uyarılarda bulunan Altınok, yaşanan şokun ardından CHP'nin kendi iç çekişmeleriyle vakit kaybetmesinin hem parti hem de Türkiye için büyük bir israf olduğunu belirterek makalesini noktaladı.