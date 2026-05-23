  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!' CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük
Gündem CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek
Gündem

CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından partide ortaya çıkan son tabloyu değerlendirdi. Altınok, CHP'yi bekleyen zor günlere dikkat çekerek, partinin TBMM grubunda fiilen bölünmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığının düşürülmesiyle sonuçlanan sürecin parti içinde yarattığı şaşkınlığa değinen Altınok, "hiziplerin partisi" olarak bilinen CHP'nin bu duruma aslında aşina olduğunu hatırlattı. Sabah yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında Deniz Baykal'a yönelik kurulan kumpasın ardından gözünü kırpmadan koltuğa oturduğunu ve partiyi 13 yıl boyunca bu zemin üzerinde yönettiğini ifade etti.

Erken seçim ihtimali ve CHP'nin hazırlıksızlığı

Önümüzdeki siyasi sürece dair kritik soruları gündeme getiren Altınok, erken seçim tartışmalarını da köşesine taşıdı. İktidarın olası bir erken seçim kararının sadece muhalefetin durumuyla açıklanamayacağını belirten yazar, gidişatın her halükarda CHP için "baskın" bir seçim olacağını kaydetti.

Özel ve İmamoğlu'nun izleri silinecek

Özgür Özel ve ekibinin siyasi geleceğine dair iki ihtimal üzerinde duran Altınok'un analizinde şu öngörüler öne çıktı:

  • Ekim Partisi senaryosu: Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yedekte bekletilen Ekim Partisi'ne geçmeleri muhalefet oylarının bölünmesine yol açacak. Ancak CHP markasından vazgeçmek kolay olmayacak.
  • Parti içi tasfiye: Özel ve ekibinin partide kalıp mücadele etmesi de sonuç vermeyecek. Kılıçdaroğlu, kurultayı hileyle elinden aldıklarını savunduğu bu ekibe yaşam hakkı tanımayacak; Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun örgütteki tüm izlerini kararlılıkla silecek.

TBMM grubunda ikiye bölünme tehlikesi

Genel merkezde kontrolü tamamen eline alması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, Meclis grubunda aynı hakimiyeti kurmasının zor olduğu belirtiliyor. Altınok, CHP'nin 138 milletvekili arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sayısının 40-50 civarında olduğunu, mahkeme kararının ardından bu sayının artabileceğini ancak partinin Meclis'te fiilen iki bloğa ayrılmasının kaçınılmaz göründüğünü aktardı.

Yazısının sonunda muhalefete uyarılarda bulunan Altınok, yaşanan şokun ardından CHP'nin kendi iç çekişmeleriyle vakit kaybetmesinin hem parti hem de Türkiye için büyük bir israf olduğunu belirterek makalesini noktaladı.

CHP’li Aydın’dan "Hain Kemal" tepki! "Kılıçdaroğlu’na organize bir haksızlık yapılıyor"
CHP’li Aydın’dan “Hain Kemal” tepki! “Kılıçdaroğlu’na organize bir haksızlık yapılıyor”

Gündem

CHP’li Aydın’dan “Hain Kemal” tepki! “Kılıçdaroğlu’na organize bir haksızlık yapılıyor”

CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük
CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük

Siyaset

CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük

Efkan Ala'dan CHP'ye salvolar! "İçleri Ortadoğu kadar karışık, nereye baksalar bizi görüyorlar!"
Efkan Ala'dan CHP'ye salvolar! "İçleri Ortadoğu kadar karışık, nereye baksalar bizi görüyorlar!"

Gündem

Efkan Ala'dan CHP'ye salvolar! "İçleri Ortadoğu kadar karışık, nereye baksalar bizi görüyorlar!"

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Partiniz de batsin, siz de batın!

Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kendi başlarını yiyor, satılıklar! Şu csnımülkeye verdikleri maddi ve manevi zararın telafisi yok!

Adem

Yiyin birbirinizi...yüz yildir ettiginizi çekiyorsunuz.beter olun...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23