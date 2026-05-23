  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Gündem Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun
Gündem

Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için verdiği iptal kararının ardından yaşanan gelişmeleri ve kamuoyunda başlayan tartışmaları köşesine taşıdı. Geçmişte Refah Partisi (RP) kapatılırken basında yer alan söylemleri hatırlatan Karahasanoğlu, kurultay kararı sonrası ortaya konan tepkileri çifte standart olarak değerlendirdi.

Yazısında, mahkemenin verdiği kararın bir parti kapatma eylemi olmadığını, kurultay sürecinde yaşandığı öne sürülen bazı usulsüzlük iddiaları sebebiyle seçimin yenilenmesine hükmedildiğini belirten Karahasanoğlu, yönetime sakin olma çağrısı yaptı. Altı ay önce "hodri meydan" diyen mevcut yönetimin, bugün mahkeme kararına itiraz etmesini eleştiren yazar, kurultay sürecinde delegelere yönelik bazı maddi yönlendirmeler yapıldığına dair iddiaların bu hukuki sürecin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Geçmişteki davalar ve atılan manşetler

Mahkeme kararının açıklanmasının hemen ardından bazı gazetelerde "demokrasiye darbe" manşetlerinin atıldığını belirten Karahasanoğlu,

bu kurumlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden eş zamanlı reklam destekleri sağlandığını iddia etti. Yazar, RP'nin kapatıldığı dönemi hatırlatarak, o günlerde medyada "Şeriatın kestiği parmak acımaz" başlıklarının atıldığını, siyasilere yasaklar getirildiğini anımsattı ve "Ne oldu, şimdi parmağınız acıdı mı?" sorusunu yöneltti. CHP için bir siyaset yasağı, partiyi mühürleme veya mal varlığına el koyma durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı

Özgür Özel ve yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı itirazın kurum tarafından oy birliğiyle reddedildiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, İstinaf ve Yargıtay aşamalarıyla devam eden hukuki prosedürün işlediğini aktardı. Yazar, iddiaların ve tartışmaların gölgesinde kalmak yerine, mahkeme kararına uyarak en kısa sürede demokratik bir kurultaya gidilmesinin ve seçmen iradesine başvurulmasının en şeffaf yol olacağını savundu.

ALİ KARAHASANOĞLU’NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek
CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek

Gündem

CHP'de büyük kriz! Parti Meclis'te bölünecek

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Bunlar bōyle...kendileri neredeyse yüz yildir bu millete zulmederken,asarken,milleti yalan,yazma tarihle ve seküler safsatalarla uyuturken gülüyorlatdi,simdi pislikleri,suçlari ortaya saçilipta yargilanmaya,içeri tikilmsya baslayinca kudurup saga sola,yargiya iktidara saldirmaya çalisiyarlar...geçti artik,bittiye o darbe zulum günleri.....simdi hesap verme zamani...beter olsunlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23