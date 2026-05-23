Şeriatın kestiği parmak şimdi mi acıdı? Durun arkadaşlar, biraz sakin olun

Yazısında, mahkemenin verdiği kararın bir parti kapatma eylemi olmadığını, kurultay sürecinde yaşandığı öne sürülen bazı usulsüzlük iddiaları sebebiyle seçimin yenilenmesine hükmedildiğini belirten Karahasanoğlu, yönetime sakin olma çağrısı yaptı. Altı ay önce "hodri meydan" diyen mevcut yönetimin, bugün mahkeme kararına itiraz etmesini eleştiren yazar, kurultay sürecinde delegelere yönelik bazı maddi yönlendirmeler yapıldığına dair iddiaların bu hukuki sürecin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Geçmişteki davalar ve atılan manşetler

Mahkeme kararının açıklanmasının hemen ardından bazı gazetelerde "demokrasiye darbe" manşetlerinin atıldığını belirten Karahasanoğlu,

bu kurumlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden eş zamanlı reklam destekleri sağlandığını iddia etti. Yazar, RP'nin kapatıldığı dönemi hatırlatarak, o günlerde medyada "Şeriatın kestiği parmak acımaz" başlıklarının atıldığını, siyasilere yasaklar getirildiğini anımsattı ve "Ne oldu, şimdi parmağınız acıdı mı?" sorusunu yöneltti. CHP için bir siyaset yasağı, partiyi mühürleme veya mal varlığına el koyma durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı

Özgür Özel ve yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı itirazın kurum tarafından oy birliğiyle reddedildiğine dikkat çeken Karahasanoğlu, İstinaf ve Yargıtay aşamalarıyla devam eden hukuki prosedürün işlediğini aktardı. Yazar, iddiaların ve tartışmaların gölgesinde kalmak yerine, mahkeme kararına uyarak en kısa sürede demokratik bir kurultaya gidilmesinin ve seçmen iradesine başvurulmasının en şeffaf yol olacağını savundu.

