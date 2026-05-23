Kılıçdaroğlu CHP'de temizlik başlatıyor: Tarihin en büyük arınma süreci

CHP'de yaşanan hukuki sürecin ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde büyük bir hareketlilik göze çarpıyor. İlk andan itibaren Ankara'da kurmaylarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun yeni bir yol haritası belirlediği ifade ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu, partiyi bir sonraki seçimlere genel başkan sıfatıyla taşıyarak süreci yönetecek. Ardından ise CHP'yi tartışmalardan uzak, temiz isimlere devrederek partiyi "güvenli bir limana" yanaştırmayı hedefliyor.

Kılıçdaroğlu'na destek artıyor

Yaşanan son gelişmelerin ardından parti içi dengeler de hızla değişmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre mutlak butlan kararı sonrası Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere yaklaşık 14 il başkanı doğrudan Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek desteklerini sundu. Bunun yanı sıra meclisteki 138 milletvekilinden 70'e yakınının da Kılıçdaroğlu'nu arayarak "Yanındayız" mesajı verdiği öne sürülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Akın, ziyaretin ardından "Sükûnetle, aklıselim bir şekilde bunların üstesinden geleceğiz" diyerek partililere mesaj verdi.

Parti içi etik kurulu ile tasfiye hazırlığı

CHP'de yeniden göreve dönen Parti Meclisi'nin atacağı adımlar ise büyük bir merakla bekleniyor. Göreve iade edilen üyelerin ilk icraat olarak "Parti İçi Etik Kurulu" oluşturulması için düğmeye basacağı öğrenildi. Kurulun faaliyete geçmesiyle birlikte, yolsuzluk şüphesi taşıyan isimlerin mahkeme süreci dahi beklenmeden parti içinde hızla değerlendirilmesi ve gerekli görülenlerin tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

YSK'dan Özgür Özel'e ret

Koltuktan uzaklaşan Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararına karşı yaptığı hukuki hamleler de sonuçsuz kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özel yönetiminin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı inceleyerek reddetti. Kararın ayrıntılı gerekçesinin ilerleyen günlerde açıklanacağı duyurulurken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de daha önce CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı geri çevirmişti.

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında kurultay görüşmesi

Krizin derinleştiği günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ilk doğrudan telefon teması sağlandı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez'in aktardığı bilgilere göre, daha önce ulaşılamayan Özel'in geri dönüş yapmasıyla ikili arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde uzlaşı sağlanması durumunda en uygun zamanda CHP'yi kurultaya götürme niyetini dile getirdiği belirtildi. Özel'in de bu fikre sıcak baktığı ve memnuniyetini ifade ettiği kaydedildi. Özgür Özel cephesi konuyu kendi içinde değerlendirdikten sonra Kılıçdaroğlu'na nihai bir yanıt verecek. Özel ise görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, "Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedim" ifadelerini kullanarak acil seçim çağrısını yineledi.