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Siyaset Özgür Özel'in alçak sözlerine AK Parti'den sert cevap!
Siyaset

Özgür Özel'in alçak sözlerine AK Parti'den sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkenvekili Özel''in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert çıktı. Özel " Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:23:00 -
Özgür Özel'in alçak sözlerine AK Parti'den sert cevap!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurmuştu.. Gezi olaylarının finansörü olan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

099

köpekler ürür kervan yürür. yola devam.

Rabia Zafer

ASIL MAHKUM OLACAK OLAN SİZSİNİZ AHMAK.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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